Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

26.03.2026

Делегација руске Думе и америчког Конгреса одржале су преговоре у Вашингтону. Почињемо дијалог на рушевинама које су остале послије администрација Барака Обаме и Џозефа Бајдена, поручио је потпредсједник Думе Борис Чернишов.

- Детаљно смо се припремали за сусрете које ћемо имати у оквиру ове радне посјете. Предвиђено је неколико кругова разговора са члановима Конгреса САД, сусрети са локалним експертима и политиколозима, нашом амбасадом - навео је Чернишов за руске медије.

Шумско газдинство Оштрељ-Дринић

Градови и општине

АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

Он је послије састанак рекао да је руска делегација аргументовано и достојанствено изнела саговорницима ставове грађана Русије.

- Наш главни задатак је да пренесемо своју позицију, да изнесемо истину. И увјерен сам да смо у томе успјели - рекао је Чернишов након састанка.

Посјета руске делегације одвија се на позив Ане Паулине Луне, члана Конгреса.

Крађа горива у РиТЕ Гацко

Хроника

Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

У саставу делегације је пет руских посланика, преноси Спутњик.

Ријеч је о првом контакту Думе и Конгреса у посљедњих 12 година.

