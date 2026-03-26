Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

26.03.2026
Делегација руске Думе и америчког Конгреса одржале су преговоре у Вашингтону. Почињемо дијалог на рушевинама које су остале послије администрација Барака Обаме и Џозефа Бајдена, поручио је потпредсједник Думе Борис Чернишов.
- Детаљно смо се припремали за сусрете које ћемо имати у оквиру ове радне посјете. Предвиђено је неколико кругова разговора са члановима Конгреса САД, сусрети са локалним експертима и политиколозима, нашом амбасадом - навео је Чернишов за руске медије.
Он је послије састанак рекао да је руска делегација аргументовано и достојанствено изнела саговорницима ставове грађана Русије.
- Наш главни задатак је да пренесемо своју позицију, да изнесемо истину. И увјерен сам да смо у томе успјели - рекао је Чернишов након састанка.
Посјета руске делегације одвија се на позив Ане Паулине Луне, члана Конгреса.
У саставу делегације је пет руских посланика, преноси Спутњик.
Ријеч је о првом контакту Думе и Конгреса у посљедњих 12 година.
