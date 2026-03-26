Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

Аутор:АТВ
26.03.2026
18:34
Коментари:0
Амерички приједлог мировног плана у 15 тачака, о којем пишу медији, је реалан и послат је Ирану преко Пакистана, потврдио је специјални изасланик предсједника САД Стивен Виткоф.
Он је током састанка кабинета навео да је план изазвао позитивне реакције.
Виткоф је рекао да се ради о оквиру за мировни споразум, који је Влада Пакистана прослиједила и који је резултирао снажном и позитивном комуникацијом.
Специјални изасланик америчког предсједника нагласио је да ће "бити сјајно за Иран, Блиски исток и цијели свијет уколико се постигне споразум".
Иранска агенција Тасним објавила је раније данас да је Техеран одговорио на амерички приједлог плана и да сада чека реакцију Вашингтона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму