Виткоф потврдио: Послали смо Ирану мировни план

АТВ

26.03.2026

18:34

Фото: Tanjug / AP

Амерички приједлог мировног плана у 15 тачака, о којем пишу медији, је реалан и послат је Ирану преко Пакистана, потврдио је специјални изасланик предсједника САД Стивен Виткоф.

Он је током састанка кабинета навео да је план изазвао позитивне реакције.

Виткоф је рекао да се ради о оквиру за мировни споразум, који је Влада Пакистана прослиједила и који је резултирао снажном и позитивном комуникацијом.

Специјални изасланик америчког предсједника нагласио је да ће "бити сјајно за Иран, Блиски исток и цијели свијет уколико се постигне споразум".

Иранска агенција Тасним објавила је раније данас да је Техеран одговорио на амерички приједлог плана и да сада чека реакцију Вашингтона.

