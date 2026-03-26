Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

26.03.2026
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да су двије неопростиве грешке европске елите то што није озбиљно схватила америчког предсједника Доналда Трампа и то што је лишила своје грађане приступа јефтиној руској енергији.
"Мислим да су Европљани направили двије ужасне грешке - прва је збијање шала на рачун Доналда Трампа. То им се озбиљно обило о главу", рекао је Орбан у подкасту политичког коментатора Марија Нофала.
Он је критиковао понашање европских лидера, који су, како каже, спалили мостови и прекинули сарадњу са најјачом силом на свијету.
"Трамп није либерал, он је конзервативац. А бриселски лидери мисле да су, ако имају академску позадину, на неки начин супериорнији у односу на некога ко долази из пословног свијета. То није добро, то је велика грешка", нагласио је мађарски премијер.
Он је навео да је друга кардинална грешка Брисела однос према Русији и енергентима које обезбјеђује.
"Не можете тек тако одустати од великог извора енергије који вам је потребан. Бриселов поступак увођења санкција на приступачне енергенте јесте политичко лудило. Без обзира да ли волите Путина или не, морате размишљати о свом народу", напоменуо је Орбан.
Он је указао је да је једини реалан исход санкција на руске енергенте коначно понижење европских политичара.
"Ормуски мореуз је затворен, не знамо када ће и како бити опет оперативан. Прије или касније, мораћемо се вратити Русији и увозу руских енергената. Санкције су од почетка стратешка грешка", рекао је Орбан.
Он је додао да руски предсједник Владимир Путин сада сједи у Кремљу и смије се тренутним догађајима, пијуцкају кафу и гледајући како се Европа спотиче о сопствене пертле.
