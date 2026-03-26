Logo
Large banner

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

Аутор:

АТВ

26.03.2026

17:20

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да су двије неопростиве грешке европске елите то што није озбиљно схватила америчког предсједника Доналда Трампа и то што је лишила своје грађане приступа јефтиној руској енергији.

"Мислим да су Европљани направили двије ужасне грешке - прва је збијање шала на рачун Доналда Трампа. То им се озбиљно обило о главу", рекао је Орбан у подкасту политичког коментатора Марија Нофала.

Он је критиковао понашање европских лидера, који су, како каже, спалили мостови и прекинули сарадњу са најјачом силом на свијету.

"Трамп није либерал, он је конзервативац. А бриселски лидери мисле да су, ако имају академску позадину, на неки начин супериорнији у односу на некога ко долази из пословног свијета. То није добро, то је велика грешка", нагласио је мађарски премијер.

Он је навео да је друга кардинална грешка Брисела однос према Русији и енергентима које обезбјеђује.

Доналд Трамп-24032026

Свијет

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

"Не можете тек тако одустати од великог извора енергије који вам је потребан. Бриселов поступак увођења санкција на приступачне енергенте јесте политичко лудило. Без обзира да ли волите Путина или не, морате размишљати о свом народу", напоменуо је Орбан.

Он је указао је да је једини реалан исход санкција на руске енергенте коначно понижење европских политичара.

"Ормуски мореуз је затворен, не знамо када ће и како бити опет оперативан. Прије или касније, мораћемо се вратити Русији и увозу руских енергената. Санкције су од почетка стратешка грешка", рекао је Орбан.

Он је додао да руски предсједник Владимир Путин сада сједи у Кремљу и смије се тренутним догађајима, пијуцкају кафу и гледајући како се Европа спотиче о сопствене пертле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Брисел

greške

Русија

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

2 ч

0
Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

Свијет

Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

3 ч

0
Огласио се Нетанјаху: Настављамо пуном снагом

Свијет

Огласио се Нетанјаху: Настављамо пуном снагом

3 ч

0
Гориво

Свијет

Њемачка уводи новину за цијену горива

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Тешка несрећа у Сарајеву, има повријеђених

19

52

Погођен Абу Даби, има мртвих

19

46

Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

19

38

Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

19

35

АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner