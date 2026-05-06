Бритни Спирс признала кривицу

Америчка поп звијезда Бритни Спирс признала је кривицу по блажој оптужби за несавјесну вожњу након хапшења због вожње под утицајем алкохола и дрога у Калифорнији, чиме је избјегла затворску казну.
Пјевачица се није појавила пред судом у Вентура Каунтију, већ је њен адвокат Мајкл Голдстин у њено име прихватио споразум са тужилаштвом познат као "wet reckless", односно блажи облик оптужбе који се често користи код особа без ранијих ДУИ прекршаја.
Према одлуци суда, Бритни Спирс осуђена је на годину дана условне казне, мораће да похађа програм едукације о алкохолу и да плати новчану казну. Суд јој је такође наложио редовне психолошке и психијатријске третмане, укључујући седмичне разговоре са психологом и двије мјесечне контроле код психијатра.
Као дио споразума, пристала је и на могућност претреса возила и тестирања на алкохол и наркотике уколико је полиција заустави током трајања условне казне.
Вентура Каунти тужилаштво навело је да је овакав споразум стандардна пракса за прекршиоце који први пут буду ухапшени због вожње под утицајем алкохола или дрога, под условом да није било саобраћајне несреће или повријеђених особа.
Случај је поново скренуо пажњу јавности на турбулентан приватни живот славне пјевачице након укидања старатељства 2021. године.
Бритни је готово 14 година била под правним надзором свог оца Џејмија Спирса, који је контролисао њене финансије и приватни живот.
Након вишегодишње кампање фанова под слоганом "Free Britney", суд у Лос Анђелесу укинуо је старатељство крајем 2021. године.
Од тада је пјевачица неколико пута изазвала забринутост јавности због понашања на друштвеним мрежама и честих медијских контроверзи.
Почетком 2026. године објавила је да више никада неће наступати у САД-у, иако није искључила могућност концерата у Европи и Аустралији.
Бритни Спирс посљедњих година углавном се повукла из музичке индустрије, преноси "Индепендент". Ријетко се појављује у јавности, док медији интензивно прате њено здравствено стање и приватни живот.
Њен адвокат изјавио је након рочишта да је пјевачица "преузела одговорност за своје поступке" и да је задовољна што је случај ријешен без строже казне.
Тужилаштво је нагласило да је циљ рехабилитација и спречавање понављања сличних инцидената, без обзира на то да ли је ријеч о славној особи или обичном грађанину.
