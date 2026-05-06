ПСЖ иде по другу европску круну

06.05.2026 23:08

Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Фудбалери Пари Сен Жермена пласирали су се у финале Лиге шампиона након што су у Минхену играли 1:1 са Бајерном у реванш утакмици полуфинала и са укупних 6:5 визирали карту за Будимпешту.

Парижани су повели већ из прве прилике. Хвича Кваракелија је добио лопту иза леђа дефанзиваца и лако их надтрчао по лијевој страни и убацио је пред гол, а Осман Дембеле ју је снажним и прецизним ударцем смјестио под пречку за укупно два гола предности ПСЖ-а.

Хари Кејн је у 4. минуту судијске надокнаде изједначио на 1:1, али времена да изборе продужетке ипак није било било довољно.

На крају је ПСЖ изборио пролаз у треће финале елитног такмичења.

Пари Сен Жермен ће 30. маја на Пушкаш Арени у Будимпешти у одлучујућем дуелу укрстити копља са Арсеналом и покушати да обране престижну титулу освојену прошле сезоне.

Са друге стране Арсеналу је ово друго финале Лиге шампиона. Први пут су били у прилици да се боре за трофеј прије тачно 20 година када их је Барселона савладала са 2:1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

