Лиге петице: Италија ријешена, Барса и Бајерн броје ситно

Приводи се крај регуларног дијела фудбалске сезоне 2025/26. Интер је већ осигурао скудето, а Бајерн и Барселона своју титулу могу прославити већ у наредним колима. У већини лига остаје жестока борба са пролазак у Лигу шампиона.
На острву као и увијек врућа завршница. Арсеналу се на три кола прије краја смијеши дуго чекана титула коју нису донијели у Лондон још од сезоне 03/04.
Имају пет бодова више од Манчестер ситија, али и утакмицу мање. Ипак, до самог краја неће бити проглашења побједника, јер и даље постоји добра шанса да им Грађани преотму титулу.
Манчестер јунајтед се опростио од трке за титулу, али су направили важан подухват. Обезбиједили су себи Лигу шампиона након дуго времена. Ливерпул и Астон Вила траже европску елиту са истим бројем бодова - 58.
Челси је сигуран и од испадања, али и од европских такмичења. Налазе се на деветом мјесту са 48 бодова. Евертон је иза њих, а у Тотенхем и Вест Хем се боре за останак у Премијер лиги.
Тотенхем је на 17 позицији са 37 бодова, иза њих у зони испадања је Вест Хем са бодом мање. Тако да ћемо гледати врућу завршницу и у горњем, али и у доњем дијелу табеле.
Са 12 бодова и три кола прије краја Интер је ове године завршио успјешно шампионску трку у Серији А. Другопласирани је Наполи са 70 бодова.
Осим пехара, све остало је у Италији неизвјесно. Кремонезе још увијек може да остане у италијанској елити, а Леће са четири бода више од зоне испадања тешко држи главну изнад воде. Сигурно је да Верона и Писа иде у Серију Б.
Ко би могао играти Европу пита се и Комо. У игри је девет бодова. Милан је са 67 на трећем мјесту, Јувентус са 65 на четвртом, Рома на петом са 64, а Комо на шестом са 62.
Према тренутној ситуацији, Наполи, Милан и Јувентус ће у Лигу шампиона, Рома у Европску лигу, а Комо у конференцијску. Ван европских такмичења је Аталанта која има 55 бодова, али са девет бодова у игри, барем на папиру, угрожава Комо.
Барселона броји ситно до нове титуле. Математички им недостају још два бода како би стигли до титуле шампиона на четири кола до краја. Реал Мадрид са 77 бодова заузеће другу позицију, Виљареал је на трећем мјесту са 68. бодова, а Атлетико ће у математичку борбу за Лигу шампиона.
Са 63 бода налазе се на четвртој позицији. Чудо је потребно Бетису да угрози њихов пласман у Лигу шампиона, али математичка шанса постоји.
Превише је рано за причу о испадању из шпанске елитне лиге. Са 12 бодова у игри теоријски је угрожено чак осам екипа.
Као и у Шпанији, Бајерн броји ситно до освајања Бундеслиге. Са шест кола до краја имају 16 бодова више од Борусије Дортмунд. За титулу им је потребно 18 бодова, тако да у наредним мечевима можемо очекивати да Хари Кејн и екипа подигну пехар.
Када су у питању европска такмичења, ситуација је слична као и Италији. У игри је 18 бодова, а чак три екипе имају исти резултат на табели. Бајерн Леверкузен је на четвртој позицији која посљедња води у Лигу шампиона, а иза њих су Штутгарт и Хофенхајм, сви са 58 бодова.
Ни Лајпциг није безбједан на трећој позицији са 62 бода, па ни Борусија која је испала из трке за шампионат.
До краја француске Лиге 1 остало је још седам кола. Сигурно је да ПСЖ наредне сезоне игра Лигу шампиона, али није претјерано сигурно да ће се окитити у пехаром домаћег шампионата.
Са 70 бодова и седам кола прије краја, бјеже од другопласираног Ленса за шест бодова. Трећи је Лион са 60, а четврти Лил са 58 бодова.
Рене и Монако би могли осјетити европске терене ако задрже исти ниво игре, мада је Марсеј на корак до тога да им помути планове.
