Арсенал први финалиста Лиге шампиона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалери Арсенала су први финалисте овогодишњег издања Лиге шампиона.
У финишу првог полувремена, Букајо Сака донио је предност Арсенал у дуелу против Атлетика.
Арсенал успио да искористи једну од ријетких прилика и на одмор оде с минималном предношћу – 1:0.
У 51. минути невјероватан кикс Салибе, који је хтио да врати лопту Раји, али је Симеоне све прочитао, заобишао Шпанца. Међутим, успио је Габријел да га омете и качи лопту, а Симеоне је умјесто у празну мрежу гађао поред гола.
На крају Атлетико је добио корнер, иако је Симеоне посљедњи имао контакт са лоптом, међутим, Арсенал је прошао некажњено.
Остали спортови
Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац
Арсенал је након минималног тријумфа од 1:0 у реваншу дуела са Атлетико Мадридом обезбиједио своју карту за Будимпешту. У финалу ће играти против бољег из другог полуфиналног двобоја између Пари Сен Жермена и Бајерна, који ће своју реванш утакмицу одиграти сутра, 6. маја са почетком у 21 час.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
58
22
56
22
51
22
45
Тренутно на програму