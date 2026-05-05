Арсенал први финалиста Лиге шампиона

АТВ
05.05.2026 23:01

Арсеналов Букајо Сака слави са саиграчем Еберечијем Езеом, лево, након што је постигао почетни гол током реванш утакмице полуфинала Лиге шампиона између Арсенала и Атлетико Мадрида у Лондону, у уторак, 5. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Фудбалери Арсенала су први финалисте овогодишњег издања Лиге шампиона.

У финишу првог полувремена, Букајо Сака донио је предност Арсенал у дуелу против Атлетика.

Арсенал успио да искористи једну од ријетких прилика и на одмор оде с минималном предношћу – 1:0.

У 51. минути невјероватан кикс Салибе, који је хтио да врати лопту Раји, али је Симеоне све прочитао, заобишао Шпанца. Међутим, успио је Габријел да га омете и качи лопту, а Симеоне је умјесто у празну мрежу гађао поред гола.

На крају Атлетико је добио корнер, иако је Симеоне посљедњи имао контакт са лоптом, међутим, Арсенал је прошао некажњено.

Арсенал је након минималног тријумфа од 1:0 у реваншу дуела са Атлетико Мадридом обезбиједио своју карту за Будимпешту. У финалу ће играти против бољег из другог полуфиналног двобоја између Пари Сен Жермена и Бајерна, који ће своју реванш утакмицу одиграти сутра, 6. маја са почетком у 21 час.

