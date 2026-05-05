ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима

Фрањо Врањковић, 64-годишњи Хрват поријеклом из Посушја, са адресом становања у Њемачкој, привукао је пажњу јавности широм региона након што је упутио захтјев ФИФА да се на утакмицама под њеном организацијом званично забрани истицање ратних бошњачких застава са љиљанима.
Врањковић, који је више од 30 година лиценцирани фудбалски агент, важи за искусног и признатог менаџера у међународним спортским круговима. Како је навео, његова иницијатива проистиче из професионалних разлога и потребе да се смањи присуство политичке симболике на спортским догађајима.
Према његовим ријечима, утакмице под окриљем ФИФА требало би да остану неутралне и ослобођене симбола који могу изазвати тензије међу навијачима. Он истиче да би таква пракса допринијела очувању позитивне атмосфере и интегритета спорта.
Овај приједлог изазвао је различите реакције у региону, гдје су тумачења историјских симбола често осјетљива тема. Док једни подржавају строже регулације, други сматрају да је ријеч о контроверзној иницијативи која отвара простор за расправу, преноси "Глас".
Из ФИФА се за сада нису званично огласили поводом овог захтјева.
Како би додатно појачао своју иницијативу, Врањковић се обратио политичким и друштвеним организацијама Хрвата у БиХ и исељеништву да је подрже. Хрватска републиканска странка јавно је подржала ову иницијативу.
На друштвеним мрежама, уз заједничку слику Врањковића и Славена Рагужа, предсједника ХРС, поручено је да приказивање те заставе представља приказивање ратних и политичких симбола.
"Овај симбол није службени државни симбол Босне и Херцеговине. Његова употреба у међународном фудбалском контексту широко се доживљава као представљање само једне етничке групе, чиме се ствара искључујуће и потенцијално дискриминаторно окружење", наводи се.
Хрватска сељачка странка (ХСС) коју предводи Марио Караматић, прије седам дана је објавила да је поднијела пријаву ФИФА, као и захтјев за дисциплинским поступком и санкционисањем Фудбалског савеза БиХ.
"Због најава појединих кандидата за члана Предсједништва Босне и Херцеговине како ће за фудбалску репрезентацију Босне и Херцеговине навијати са заставом са љиљанима, и имајући у виду чињеницу како је под том заставом Армија РБиХ починила ужасне злочине над хрватским цивилним становништвом, ХСС је упутио службену притужбу ФИФА, као и захтјев за дисциплинским поступком и санкционисањем Фудбалског савеза БиХ због прошлих инцидената, те превенцијом будућих", наводи ХСС.
