Додик: Изградићемо нови савремени стадион, Град Бањалука да одреди локацију

На Градском стадиону у Бањалуци данас је одржан састанак Организационог одбора за прославу 100 година постојања ФК Борац којим је предсједавао Милорад Додик.
Након састанка одржана је и конференција за новинарe.
Додик на челу Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац
"ФК Борац, Бањалука и Република Српска заслужују да јубилеј прославимо на лијеп и достојанствен начин. Освајање шампионске титуле допринос је стогодишњици постојања на највидљивији начин. Уздамо се сви у Борчев успјех у европским квалификацијама, а позивам све навијаче и грађане Бањалуке и околине да дођу на утакмици са Жељезничарем (16. мај) и да направимо невјероватан амбијент за прославу титуле", рекао је, између осталог Додик
Додик је истакао да је ФК Борац превалио пут од клуба оптерећеног дуговима до европских успјеха.
"Прије неколико година све је било другачије. ФК Борац је био у финансијској и организационој катастрофи уз 11 милиона КМ дуга. Било је неопходно санирати дуговања и довести га у стање да може да се такмичи у Европи. Познато је да тамо не могу да играју клубови са дуговима, већ они који су финансијски стабилни. Видимо да све што смо учинили да је било успјешно", рекао је Додик
Упутио је и позив Драшку Станивуковићу, градоначелнику Бањалуке да се прикључи Организационом одбору и да Град Бањалука пружи конкретну подршку ФК Борац у години прославе златног јубилеја.
"Сада му је лакше да се прикључи пошто смо ми већ обезбиједили финансије и усвојили програм прославе и планираних активности", рекао је Додик
Истакао је и да није фер да ФК Борац сноси све трошкове одржавања Градског стадиона који је у власништву Града Бањалука.
"Није фер да ФК Борац сноси све комуналне трошкове иако је стадион у власништву Града Бањалука. То су годишњи трошкови у износу од 500 000 марака и то је озбиљан новац. То није фер", рекао је Додик који је поручио и да надлежне институције Републике Српске имају вољу да приону на посао изградње новог стадиона, али је потребно да и Град Бањалука покаже знак добре воље.
"Кроз све наше политичке побједе желимо да створимо платформу да у Бањалуци изградимо савремени фудбалски стадион. За то је потребна синергија између републичког и градског нивоа и самих политичких организација. Позивам Град Бањалука да нам одреди локацију и да каже са колико ће новца Град Бањалука учествовати у изградњи новог стадиона. Ми ћемо са републичког нивоа дати пола средстава за изградњу", рекао је Додик.
