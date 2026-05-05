Додик: Нама би најбољи кандидат био Драшко Станивуковић

Аутор:АТВ
Коментари:5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је да је опозиција у Републици Српској безнадежан случај, те да је СНСД-у најбоље да кандидат буде Драшко Станивуковић.
"Мислим да су они безнадежан случај у много чему. Моје није да их ни интегришем ни дезинтегришем. Што се нас тиче, ми немамо ништа против. Нама би био најбољи кандидат Драшко Станивуковић. Ако икако могу да се окупе око њега", рекао је Додик и наставио:
"Зашто? Зато што ми вјерујемо да наша партија може да изгура побједу у било којим околностима, а најбољи примјер за то су пријевремени избори који су за нас били потпуно неповољни и у немогућим околностима. СНСД са својим коалиционим партнерима је изгурао побједу у којој смо морали да објашњавамо зашто нема предсједника који се зове Милорад Додик, зашто идемо на те изборе", казао је он.
На питање новинара да ли СНСД има имена за изборе, истакао је да до избора има много времена.
"Само они који не знају шта ће од себе причају данас о томе. Ми савршено добро знамо. Када буде вријеме, ми ћемо предложити наше кандидате и ићи у кампању. Имамо најмање пет имена", рекао је Додик, преноси Срна.
