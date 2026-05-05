Logo
Large banner

Додик: Нама би најбољи кандидат био Драшко Станивуковић

Аутор:

АТВ
05.05.2026 15:58

Коментари:

5
Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, истакао је да је опозиција у Републици Српској безнадежан случај, те да је СНСД-у најбоље да кандидат буде Драшко Станивуковић.

"Мислим да су они безнадежан случај у много чему. Моје није да их ни интегришем ни дезинтегришем. Што се нас тиче, ми немамо ништа против. Нама би био најбољи кандидат Драшко Станивуковић. Ако икако могу да се окупе око њега", рекао је Додик и наставио:

Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Република Српска

Вишковић и делегација Свјетске банке о градњи ауто-пута дугог скоро 50 километара

"Зашто? Зато што ми вјерујемо да наша партија може да изгура побједу у било којим околностима, а најбољи примјер за то су пријевремени избори који су за нас били потпуно неповољни и у немогућим околностима. СНСД са својим коалиционим партнерима је изгурао побједу у којој смо морали да објашњавамо зашто нема предсједника који се зове Милорад Додик, зашто идемо на те изборе", казао је он.

Борац 100 година

Фудбал

Додик на челу Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац

На питање новинара да ли СНСД има имена за изборе, истакао је да до избора има много времена.

"Само они који не знају шта ће од себе причају данас о томе. Ми савршено добро знамо. Када буде вријеме, ми ћемо предложити наше кандидате и ићи у кампању. Имамо најмање пет имена", рекао је Додик, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

СНСД

ПДП

Покрет Сигурна Српска

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Ново задужење у складу са одлуком Народне скупштине

1 ч

0
Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Република Српска

Вишковић и делегација Свјетске банке о градњи ауто-пута дугог скоро 50 километара

2 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Родитељи-његоватељи имаће додатак за бригу о лицима старијим од 30 година

2 ч

0
Министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, разговарала је са предсједником Одбора за помоћ Косову и Метохији, Милорадом Арловом

Република Српска

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

3 ч

0

  • Најновије

17

36

ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима

17

30

Нове дојаве о бомбама у Загребу, евакуисана зграда Градске управе

17

25

Пронађена нестала дјевојчица

17

22

Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

17

18

Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner