Вишковић и делегација Свјетске банке о градњи ауто-пута дугог скоро 50 километара

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вршилац дужности директора предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић и представници Свјетске банке разговарали су данас о степену реализације изградње дионице ауто-пута Товира (Јоховац)–Вукосавље на Коридору "Пет це", као и могућности унапређења динамике радова.
Из "Аутопутева" истичу да ова дионица, дужине 46,6 километара, представља један од кључних инфраструктурних пројеката у Републици Српској.
Фудбал
Додик на челу Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац
На састанку је разговарано и о примјени комбинованих финансијских модела који би могли допринијети ефикаснијем финансијском затварању пројекта и његовој бржој реализацији, преноси "Срна".
Размотрени су наредни кораци у процесу финансијске и техничке евалуације у складу са међународним стандардима и најбољом праксом у области путне инфраструктуре.
Вишковић је нагласио да ово предузеће остаје опредијељено за убрзање реализације свих започетих пројеката са посебним фокусом на стратешке саобраћајне правце, као и за даље јачање сарадње са међународним финансијским институцијама с циљем обезбјеђивања одрживог развоја модерне саобраћајне инфраструктуре у Српској.
Србија
Грчка олакшава путовање Србима
Састанак је организован у оквиру званичне посјете делегације Свјетске банке БиХ.
Делегацију Свјетске банке предводио је шеф Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Кристофер Шелдон.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Тренутно на програму