Вишковић и делегација Свјетске банке о градњи ауто-пута дугог скоро 50 километара

05.05.2026 15:43

Вишковић са делегацијом Свјетске банке
Вршилац дужности директора предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић и представници Свјетске банке разговарали су данас о степену реализације изградње дионице ауто-пута Товира (Јоховац)–Вукосавље на Коридору "Пет це", као и могућности унапређења динамике радова.

Из "Аутопутева" истичу да ова дионица, дужине 46,6 километара, представља један од кључних инфраструктурних пројеката у Републици Српској.

На састанку је разговарано и о примјени комбинованих финансијских модела који би могли допринијети ефикаснијем финансијском затварању пројекта и његовој бржој реализацији, преноси "Срна".

Размотрени су наредни кораци у процесу финансијске и техничке евалуације у складу са међународним стандардима и најбољом праксом у области путне инфраструктуре.

Вишковић је нагласио да ово предузеће остаје опредијељено за убрзање реализације свих започетих пројеката са посебним фокусом на стратешке саобраћајне правце, као и за даље јачање сарадње са међународним финансијским институцијама с циљем обезбјеђивања одрживог развоја модерне саобраћајне инфраструктуре у Српској.

Састанак је организован у оквиру званичне посјете делегације Свјетске банке БиХ.

Делегацију Свјетске банке предводио је шеф Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Кристофер Шелдон.

