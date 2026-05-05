Минић: Ново задужење у складу са одлуком Народне скупштине

АТВ

АТВ
05.05.2026 15:57

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ново задужење Владе Српске планирано и најављено, те да је све урађено у складу са одлуком Народне скупштине.

"Влада је донијела одлуку у складу са одлуком Народне скупштине по свим критеријумима који су објављени", рекао је Минић новинарима у Бањалуци одговарајући на питање о новом задужењу Владе Републике Српске од 250 милиона евра.

Он је додао да ново задужење није тајна и да нема потребе за прављењем било какве грандиозне информације од тога, јер је то планирано и најављено.



