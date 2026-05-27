Пауновић у посљедњи час промијенио списак и позвао дебитанта

27.05.2026 21:09

Вељко Пауновић
Фото: Таnjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Селектор репрезентације Србије Вељко Пауновић био је приморан да изврши измјену на списку пред предстојеће обавезе националног тима, пошто је због повреде отпао млади дефанзивац Вељко Милосављевић.

Умјесто њега, позив у репрезентацију добио је Петар Петровић, нови фудбалер Штурма, који је претходне двије сезоне провео у дресу Јавора.

Из Фудбалског савеза Србије саопштено је да је Милосављевић повреду задобио током тренинга, након чега су прегледи показали да је ријеч о истегнућу предње ложе.

"Током тренинга дошло је до повреде младог дефанзивца Вељка Милосављевића. Послије љекарских прегледа утврђено је да је у питању истегнуће предње ложе, па је у договору са селектором Пауновићем напустио базу репрезентације и вратио се у клуб, где ће наставити процес опоравка."

Добре вијести за стручни штаб Србије јесу прве процјене према којима би Милосављевић требало да буде спреман за наступ на Европском првенству за омладинце у Велсу.

"Према првим прогнозама, очекује се да Милосављевић буде спреман за наступ са омладинском репрезентацијом Србије на предстојећем Европском првенству у Велсу", наводи се у саопштењу.

Репрезентација Србије у суботу путује у Лисабон, гдје ће одиграти пријатељски меч против Зеленортских Острва, док је потом планиран одлазак у Мексико Сити. Дуел са селекцијом Мексика заказан је за 5. јун у Толуки.

