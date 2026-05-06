Биковић се вози градским превозом са сином, овај призор се ријетко виђа

06.05.2026 13:59

Глумац Милош Биковић
Фото: Youtube/AmiG Show

Глумац Милош Биковић постао је отац прије двије године, а син Василије је потпуно промијенио његов живот.

О приватном животу Биковић избјегава да говори у јавности, али путем друштвених мрежа понекад подијели занимљиве породичне тренутке.

Новом објавом на Инстаграму глумац је одушевио све.

Милош је подијелио слику са насљедником Василијем (2) и то из трамваја.

Дјечаку је чини се било веома забавно што се вози градским превозом, па се чак и закачио на шипку од трамваја и тако висио, док је глумац све време био ту како дјечак не би пао, а осмјех са лица није скидао.

Милош Биковић са сином
Милош Биковић о животу на релацији Русија-Србија

- Планирам да малтретирам породицу авионом, тамо - вамо. Мој живот је мој живот. Не могу да се одрекнем неких ствари које сам стварао цијелог живота, гледаћу да их оптимизујем и да у ту једначину убацим још једну непознату. Не могу да од сад не идем више нигде, полудио бих. Дјетету луд отац не треба. Треба наћи неки баланс - рекао је Биковић недавно у емисији "ПопТок".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

