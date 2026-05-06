Џон Малкович постао држављанин Хрватске

06.05.2026 08:53

Глумац Џона Малкович
Познати глумац Џон Малкович постао држављанин Хрватске. Ову информацију је потврдио Давор Божиновић, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова ове државе, који је умјетнику уручио рјешење о стицању хрватског држављанства, пише Индеx.хр.

"Данас смо у краткој, али важној церемонији, уручили рјешење о хрватском држављанству Џону Малковичу. Свјетски познати глумац, који је обиљежио кинематографију бројним улогама, преузео је нову улогу и постао хрватски држављанин. Честитам и добродошли", навео је Божиновић у својој објави на друштвеној мрежи X.

Малкович, који борави у Загребу, сусрео се и са премијером Хрватске Андрејом Пленковићем.

"Угостили смо Џона Малковича у Банским дворима и заједно са министром Тончијем Главином и директором Хрватске туристичке заједнице Кристјаном Станичићем размјенили мишљења о хрватској култури, туризму, спорту и пословању. Џонова дуга каријера и његов умјетнички успјех велика су инспирација за млађе генерације и драго нам је што поносно негује своје хрватске корене“, навео је Пленковић на Инстаграму.

Иначе, Малкович је хрватских корјена, а својевремено је рекао да га лијепе успомене везују за Хрватску.

"Био сам овде неколико пута, увијек сам уживао. У Загребу нисам провео пуно времена, био сам само три или четири пута. Не познајем Загреб толико добро. Посјетио сам пуно острва, пропутовали смо велики дио обале. Било је лијепо, фантастично. Ишли смо на дугачко путовање, повео сам колеге и наше породице на дуго крстарење, три недјеље, прије неколико година", рекао је својевремено глумац.

Џона Малкович

Хрватска

глумац

