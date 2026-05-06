Зорица Брунцлик открила кроз шта је прошла: "Ништа нисам осјећала. Ништа!"

Пјевачица Зорица Брунцлик током гостовања у једној емисији испричала је како је имала дивертикулозу дебелог цријева, те како се с тиме изборила. Овом приликом, такође, захвалила се свима који су се распитивали за њу и жељели јој брз опоравак.
"У питању је била врло тешка ситуација, дивертикулоза дебелог црева. Нисам ја то доживљавала озбиљно; с обзиром на то да сам била толико мјесеци у болници, научила сам изразе. То је упала дебелог црева и изађе балон и тај балон се пуни разноразним прљавштинама, то се запуши, па може да дође да упале и тако даље, не дај Боже. Имала сам две фазе лечења", испричала је она у емисији "Амиџи шоу“.
Додала је да је то ријешено операцијом-
"Све је готово... Само молим све људе, младе и преко 50. године, идите на превентивне прегледе, не боли, а да не буде касно ", казала је Зорица.
Нагласила је да морам да се захвали свим колегама.
"Колеге, пола планете, али види, уопште није... Колеге са којима нисам кафу попила, мало дружила, кандидати који нису моји... Толико је то молитви, свима се захваљујем од срца. Много је било молитви, много, много, много", нагласила је она, а потом се осврнула на симптоме.
"Имам остеопорозу и, сада, ти идеш два пута на неку вакцину, прије тога урадиш анализе. Немања, код кога годинама одлазим на прегледе, он је првог августа погледао моје налазе и рекао: "Мени се Ваши резултати не свиђају, ја бих да ви то прегледате и снимите". Мени ЦРП био 300, гвожђе 1, Д-димер... Ништа нисам осјећала, ништа", објаснила је Зорица.
