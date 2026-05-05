Скандал у Бечу: Драгана и Тони пред тешком одлуком

Пјевачица Драгана Мирковић и бизнисмен Тони Бијелић раздвојили су се прошле године након 24 године брака, а иако су започели одвојене животе, предстоји им и формална подјела имовине.
Иако се на први поглед чини да су већ направили разграничење, правна борба тек слиједи.
Према ријечима извора блиског бившем пару, након што се Тони иселио из дворца у Бечу, пјевачица је остала сама у том здању, док је листа заједнички стечене имовине изузетно обимна.
Драгана се годинама налази на листама најбогатијих јавних личности у региону, а према процјени сајта "Нет Worth Целебритиес", њено богатство износи око 100 милиона долара.
Значајан дио прихода остваривали су кроз заједничке пословне подухвате.
Међу њима се издваја телевизија на чијем челу се пјевачица налази од 2005. године.
Поред тога, већ десет година посједују и фирму за продају луксузних аутомобила, чији су купци често њене колеге са естраде.
„Њих двоје посједују бројне некретнине, како у Аустрији, тако и на Балкану, али ће то бити најлакше подијелити. Проблем се назире када су у питању фирме, нарочито она за продају луксузних аутомобила, која је једна од најпрофитабилнијих. Иако се чинило да је Тони на челу тог система, Драгана је била та која је покретала кључне процесе и доносила важне одлуке. Многи сматрају да би могли остати пословни партнери, али запослени сумњају у то како ће такав однос функционисати“, рекао је извор упућен у њихове послове.
Према његовим ријечима, око некретнина и телевизије не би требало да буде већих несугласица.
„Препустиће јој телевизију, јер се она тиме бави и најбоље познаје тај сегмент пословања. Њега не занимају послови у Србији, као ни дио имовине. Дворац ће највјероватније бити преписан на њихову дјецу, уз право да она доживотно борави у њему. Слично ће бити и са осталим некретнинама, које ће се формално водити на Марка и Мануелу. Међутим, фирма луксузних аутомобила могла би бити највећи камен спотицања, јер је ријеч о главном извору прихода“, наводи саговорник.
Извор истиче да пјевачици новац никада није био приоритет, али да је свјесна високих трошкова које изискује одржавање дворца и школовање дјеце.
„Само живот у дворцу подразумијева огромне издатке. Ријеч је о великом имању које захтијева стално ангажовано особље, од послуге до баштована и радника који одржавају посјед. Поред тога, Драгана је значајна средства улагала у концерте и турнеје, па зарада у том сегменту често није пропорционална уложеном. Ипак, она вјерује да ће увијек пронаћи начин да заради, али је свјесна да је управо њен утицај допринио успјеху фирме за продају аутомобила, због чега се свог удјела неће лако одрећи. У питању је заједнички стечена имовина која подлијеже подјели“, објашњава извор.
Према његовим ријечима, њих двоје још нису званично разведени, те их тек очекује правна борба за расподјелу имовине.
„Њихова дјеца не осјећају разлику у начину живота прије и послије раздвајања родитеља. И даље се школују на престижним факултетима, имају некретнине у Бечу и возе луксузне аутомобиле. Обоје желе да им ништа не недостаје и то је једино око чега су сагласни. Драгана се не оглашава поводом његове куповине куће у којој планира да живи са партнерком, али јој, без сумње, није свеједно. Одувијек је избјегавала скандале, па јој додатно тешко пада што приватни детаљи из њеног живота доспијевају у јавност“, закључио је извор, преноси Ало
