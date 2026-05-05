Logo
Large banner

Скандал у Бечу: Драгана и Тони пред тешком одлуком

Аутор:

АТВ
05.05.2026 12:06

Коментари:

0
Драгана Мирковић и бивши муж Тони Бијелић
Фото: Društvene mreže

Пјевачица Драгана Мирковић и бизнисмен Тони Бијелић раздвојили су се прошле године након 24 године брака, а иако су започели одвојене животе, предстоји им и формална под‌јела имовине.

Иако се на први поглед чини да су већ направили разграничење, правна борба тек слиједи.

Према ријечима извора блиског бившем пару, након што се Тони иселио из дворца у Бечу, пјевачица је остала сама у том здању, док је листа заједнички стечене имовине изузетно обимна.

Драгана се годинама налази на листама најбогатијих јавних личности у региону, а према процјени сајта "Нет Worth Целебритиес", њено богатство износи око 100 милиона долара.

Значајан дио прихода остваривали су кроз заједничке пословне подухвате.

Богатство Драгане Мирковић

Међу њима се издваја телевизија на чијем челу се пјевачица налази од 2005. године.

Поред тога, већ десет година посједују и фирму за продају луксузних аутомобила, чији су купци често њене колеге са естраде.

„Њих двоје посједују бројне некретнине, како у Аустрији, тако и на Балкану, али ће то бити најлакше подијелити. Проблем се назире када су у питању фирме, нарочито она за продају луксузних аутомобила, која је једна од најпрофитабилнијих. Иако се чинило да је Тони на челу тог система, Драгана је била та која је покретала кључне процесе и доносила важне одлуке. Многи сматрају да би могли остати пословни партнери, али запослени сумњају у то како ће такав однос функционисати“, рекао је извор упућен у њихове послове.

Према његовим ријечима, око некретнина и телевизије не би требало да буде већих несугласица.

„Препустиће јој телевизију, јер се она тиме бави и најбоље познаје тај сегмент пословања. Њега не занимају послови у Србији, као ни дио имовине. Дворац ће највјероватније бити преписан на њихову д‌јецу, уз право да она доживотно борави у њему. Слично ће бити и са осталим некретнинама, које ће се формално водити на Марка и Мануелу. Међутим, фирма луксузних аутомобила могла би бити највећи камен спотицања, јер је ријеч о главном извору прихода“, наводи саговорник.

Новац никад није био приоритет

Извор истиче да пјевачици новац никада није био приоритет, али да је свјесна високих трошкова које изискује одржавање дворца и школовање д‌јеце.

„Само живот у дворцу подразумијева огромне издатке. Ријеч је о великом имању које захтијева стално ангажовано особље, од послуге до баштована и радника који одржавају посјед. Поред тога, Драгана је значајна средства улагала у концерте и турнеје, па зарада у том сегменту често није пропорционална уложеном. Ипак, она вјерује да ће увијек пронаћи начин да заради, али је свјесна да је управо њен утицај допринио успјеху фирме за продају аутомобила, због чега се свог уд‌јела неће лако одрећи. У питању је заједнички стечена имовина која подлијеже под‌јели“, објашњава извор.

Према његовим ријечима, њих двоје још нису званично разведени, те их тек очекује правна борба за распод‌јелу имовине.

„Њихова д‌јеца не осјећају разлику у начину живота прије и послије раздвајања родитеља. И даље се школују на престижним факултетима, имају некретнине у Бечу и возе луксузне аутомобиле. Обоје желе да им ништа не недостаје и то је једино око чега су сагласни. Драгана се не оглашава поводом његове куповине куће у којој планира да живи са партнерком, али јој, без сумње, није свеједно. Одувијек је избјегавала скандале, па јој додатно тешко пада што приватни детаљи из њеног живота доспијевају у јавност“, закључио је извор, преноси Ало

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драгана Мирковић

Тони Бијелић

Развод брака

Богатство Драгане Мирковић

дворац у Бечу

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић

Сцена

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

3 ч

0
Бака прасе

Сцена

"У контакту смо, али не можемо од 4 до пола 7" Бака Прасе доводи Дару Бубамару на лајв

4 ч

0
Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер

Сцена

Каспер се емотивним ријечима обратио вјереници Мини, она овако узвратила

6 ч

0
Ана Ивановић има новог дечка!

Сцена

Ана Ивановић има новог дечка!

7 ч

0

  • Најновије

14

36

Шта значи грмљавина на Ђурђевдан? Активан је метеоаларм

14

23

Министарство породице, омладине и спорта пружило подршку у реализацији посјете дјеце са КиМ Српској

14

19

Банкарка ”ћопала” штедне књижице клијената, осуђена на годину затвора

13

53

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

13

51

Покушала заклати мужа: Потврђена оптужница против Александре из Сокоца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner