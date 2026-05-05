"У контакту смо, али не можемо од 4 до пола 7" Бака Прасе доводи Дару Бубамару на лајв

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након што се фолк пјевачица Дара Бубамара нашла у епицентру скандала због процурелог аудио-снимка у којем препричава интимне детаље односа са непознатим мушкарцем, на ову аферу реаговао је и најпознатији јутјубер на Балкану, Богдан Илић, познатији као Бака Прасе.
Како би истину сазнао “из прве руке”, Бака Прасе је одлучио да пјевачицу угости у свом уживо укључењу (лајву), које је заказано за недјељу у 21 час. Откривајући детаље предстојећег сусрета пред камерама, јутјубер је заголицао машту јавности и подијелио сатницу, алудирајући на њену изјаву из спорног снимка:
"У активном сам контакту са Даром Бубамаром, не оном каквом ви мислите јер сте болесници, већ у стриктно пословном односу. Лајв са Даром ће бити у недјељу од 21 час до 22.30. Не можемо од четири до пола седам, јер је много рано. Лајв ће бити брутално искрен без филтера, причаћемо о свим експлицитним темама", јасно је поручио Бака Прасе.
Иначе, ово није први пут да се јутјубер оглашава овим поводом. Он је раније директно прокоментарисао Дарину гласовну поруку, истичући да њен интимни подухват уопште није за подсмијех, већ да је вриједан дивљења.
"Колико Дара има година? 50 округло? Дабл ве у чету тебра, да се сви каао тако са педесет. Тебра риспект… није смијешно то је за похвалу… са 50 да будем такав…риспект", изјавио је тада у свом стилу.
Сцена
Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре
Контроверзна порука због које регион већ данима бруји заправо је стара неколико година, а Дара Бубамара је недавно открила да је правду потражила на суду и тужила блиске особе које су ову приватну поруку без дозволе пустиле у етар. Шта ће пјевачица све открити у разговору са јутјубером без филтера, остаје да видимо у недјељу, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 д0
Сцена
6 д0
Сцена
6 д1
Сцена
1 седм0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
11
24
11
14
11
08
11
01
10
52
Тренутно на програму