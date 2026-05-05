"Ни на небу ни на земљи" Наташа Нинковић у загрљају супруга: Уживају у правом рају, а од погледа из спаваће собе застаје дах

Глумица Наташа Нинковић искористила је слободне тренутке за бијег из градске гужве, уживајући у идиличном амбијенту са својим супругом Ненадом Шаренцем. Пар је отпутовао у мјесто Фатница, одакле су подијелили заједничку фотографију на којој насмијани позирају на сунцу, окружени нетакнутом природом и планинским вјенцима.
Наташа је показала и прелијепе кадрове из унутрашњости њиховог топлог, дрвеног смјештаја, гдје поглед кроз кровни прозор оставља без даха, пружајући савршен мир и изолацију.
Уз звуке Бајагине песме „Ни на небу ни на земљи“, глумица је дочарала атмосферу потпуне слободе и уживања у тренуцима са вољеном особом. Њена објава брзо је привукла пажњу пратилаца, који су одушевљени не само предјелима већ и ретким увидом у приватни живот познатог пара.
Глумица Наташа Нинковић удала се за бизнисмена Ненада Шаренца када је имала 25 година, а са њим има близанце Матију и Луку.
"Била сам клинка и у почетку брак сам тврдоглаво схватала као ринг у којем са мужем одмјеравам снагу, док ми у једном тренутку Ненад није предочио како морамо да ускладимо кораке", рекла је глумица својевремено домаћим медијима, а за Ненада се удала када је имала 25 година.
"Данас могу да кажем да сам сазријевала поред супруга, а и дјецу сам добила у правом тренутку, као испуњена жена која може да им се потпуно посвети", додала је глумица тада.
"Оливер Стоун био је на неком пропутовању кроз Балкан и свратио је до Београда. Тада сам га видјела посљедњи пут. Показала сам му Народно позориште, заправо сцену гдје играм, град… Стално ме запиткивао шта је ту толико вриједно, па сам одлучила да не покушам у Америци. На вечери у Скадарлији упознао је мог Нешу. Питао ме је да ли је и он један од разлога због којих сам одлучила да играм у Београду и ја сам му одговорила: ‘Наравно'“, признала је она својевремено за „Блиц“ и открила да је са мужем доживјела „холивудске тренутке“.
