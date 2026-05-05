Која су најчешћа имена за дјевојчице и дјечаке? Ова су на врху листе

Милица и Василије, имена која су генерацијама присутна, поново су на врху листе најчешћих у Републици Српској. Док се савремени трендови мијењају, чини се да се родитељи све чешће враћају традицији и именима са дубоким значењем.
Једно од најстаријих имена на Балкану. Настало од ријечи мил што у пренесеном значењу значи мила или драга. Име Милица и данас је једно од најзаступљенијих на овим просторима.
Потврђују то и подаци Републичког завода за статистику Републике Српске. Родитељи широм Српске, тако су током 2025. године, дјевојчицама најчешће давали управо име Милица.
"У периоду 2025. и 2024. године, Милица је дефинитивно однијела прво мјесто што се тиче најчешћих имена уа цурице. У периоду од 2011. године, она увијек улази у топ три имена која су најчешћа. Након Милице иду Софија, Дуња, Марија, Теодора, Нађа, Анастасија, Мила, Катарина и Ана. Оно је што је занимљиво издвојити да су имена Сара, Тара, Ирина и Уна који су претходних година били јако популарни код родитеља. У периоду прошле године се нису нашли у топ 10 имена која су давали дјевојчицама", рекла је Симона Јоксимовић, руководилац Одсјека за протоколарне послове у Републичком заводу за статистику.
Када су дјечаци у питању најчешће име у протекле двије године је Василије. Занимљиво је да је већ више од 15 година актуелно и име Лука.
"Након њега су Лазар, Лука, Стефан, Јован, Павле, Душан, Матеј и Алекса. Оно што је занимљиво рећи је да је Лука то име које је од 2011. године се узастопно налази у тип 3 имена које родитељи најчешће даје дјечацима. У поређену са 2025. годином са 2024. годином од имена која су најчешће давана испао је Урош, а његово мјесто заузео Никола", рекла је Симона Јоксимовић ,руководилац Одсјека за протоколарне послове у Републичком заводу за статистику.
Повратак традиционалних имена наишао је на искрено одушевљење. Бањалучани кажу, лијепо је да се имена попут Милице или Василија поново чују у Господској улици и широм града.
"Сва су имена лијепа нема лошег имена, сматрам да ако се окрећемо нашој традицији и изворности да су сва та имена лијепа".
"Традиционалан имена, то је добро да се држи традиција, да се обнавља да не застаре".
"Куд ће вам љепше од српских имена. Ја имам од оца име, а то је био случај околности. Ја од покојног оца носим име. Василије, знате ко је Василије Острошки, знате ко је Милица царица. Нећемо заборавити на своја имена најљепша".
"Традиција и стара добра имена су увијек у моди у увијек актуелна", кажу грађани.
Податке на републичком нивоу потврђују и они из највеће града Републике Српске. Тако је у периоду од 1. маја 2025. до првог маја ове године, најчешће име које су родитељи давали дјевојчицама у Бањалуци управо Милица. Иста је ситуација, показују подаци Одјељења за општу управу града Бањалука и када су дјечаци у питању, па је име Василије такође прво на листи.
