Logo
Large banner

Сутра Ђурђевдан

Аутор:

АТВ
05.05.2026 07:43

Коментари:

0
Сутра Ђурђевдан
Фото: Youtube/screenshot

Српска православна црква /СПЦ/ прославиће сутра Светог Великомученика Георгија - Ђурђевдан, у спомен на дан када је овај светитељ пострадао 290. године нове ере.

Георгије је рођен у другој половини трећег вијека у Малој Азији и као веома млад постао је војвода у војсци римског императора Диоклецијана.

Бранећи хришћанску вјеру и противећи се прогонима хришћана, Диоклецијан је бацио Георгија у тамницу и осудио га на најтеже муке.

Вид‌јевши да муке не могу да сломе ни тијело ни Георгијеву вјеру, Диоклецијан је одлучио да га помилује под условом да принесе жртву римским божанствима.

Георгије је на кипу, којем је требало да принесе жртву, начинио крсни знак, након чега се статуа многобожачког идола распрснула. Вид‌јевши ово, Диоклецијанова жена Александра је узвикнула: "И ја верујем у Георгијевог Бога!", на шта Диоклецијан нареди да им буде одрубљена глава, што је и учињено.

Осим Ђурђевдана, овом светитељу се чини помен и 16. новембра - на Ђурђиц, дан преноса моштију у цркву у Лидији, Георгијевом родном мјесту.

На иконама Свети Ђорђе се представља у војводској одежди на коњу /Ђурђевдан/ или стојећи /Ђурђиц/, како убија аждају, са женским ликом у позадини.

Ђурђевдан је у српском народу празник са највише обичаја, који се разликују по садржини од региона до региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ђурђевдан

Свети Георгије

СПЦ

светитељ

светац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бабица, мајка, беба, породилиште

Друштво

Данас Међународни дан бабица

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Данас славимо Светог Платона Бањалучког и Виталија: Ово је једини исправан начин да обиљежите овај дан

4 ч

0
Хороскоп

Друштво

Ован улази у брзе преокрете, некоме стиже пословна прилика која мијења правац, а вама?

4 ч

0
Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

Друштво

Сутра морате да испоштујете један важан обичај: Славимо великог свеца

14 ч

0

  • Најновије

11

24

Шолаја: Додикова посјета САД-у шаље поруку стабилности

11

14

Ауди поново забиљежио пад

11

08

Ђина Џиновић се башкари на јахти очуха милионера: Објавила слике у бадемантилу

11

01

Једина банка у Српској која даје кредите на 25 година са фиксном каматом

10

52

Филозофски факултет окупља историчаре: Прича о Крајини кроз вијекове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner