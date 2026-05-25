Тежа незгода у бањалучком насељу, аутомобил преврнут

25.05.2026 10:50

Удес у Дервишима
Фото: Вибер

Тежа саобраћајна незгода догодила се у понедјељак у бањалучком насељу Дервиши, јављају возачи који су се задесили на мјесту догађаја.

Усљед несреће, један аутомобил се преврнуо насред пута због чега је саобраћај био отежан.

Још увијек нема информација да ли је неко у овом удесу повријеђен.

Такође, нису познати ни детаљи како се тачно незгода догодила.

Возачи се позивају на опрез и да вожњу прилагоде стању на путевима.

