Словак тровао дјечију храну отровом за пацове: Откривен мотив језивог злочина

Фото: Towfiqu barbhuiya/Pexels

За сада је још много непознаница о случају ухапшеног Словака за којег се сумња да је тровао дјечју храну, а према незваничним информацијама постоји велика могућност да је главни мотив била освета, пише чешки медиј Блеск.

Према наводима из Блесковог текста, 39-годишњи Словак који је живио у Салцбургу, гдје га је аустријска полиција и ухапсила, наводно је бивши запослени компаније у чију је дјечју кашицу стављао отров за пацове, дакле бивши радник ХиПП-а, а за освету се одлучио након што је у фебруару прошле године добио отказ, и то због промјена у технолошком процесу.

Иако, према подацима Блеска, Словак још увијек негира било какву умијешаност у овај случај, истражитељи и даље спроводе истрагу и испитивања те ће више детаља бити познато када буду завршена.

Словак је ухапшен у суботу, 2. маја, а до њега се наводно дошло јер је почетком априла ове године, како пише ДВ, компанији у којој је радио послао уцјењивачки мејл у којем је тражио два милиона евра у криптовалутама.

Управо та електронска пошта, тврди ДВ, била је главни траг на основу којег је полиција дошла до 39-годишњег Словака, и то након што су случај тровања кашица почели да истражују средином априла. Једна од кашица које је отровао средством за убијање пацова садржала је чак 15 милиграма отровне супстанце, а осим у Аустрији, отроване кашице нашле су свој пут и до чешког и словачког тржишта.

Ипак, истражитељи су до могућег кривца дошли након двије недјеље истраге, а иако истрага још траје, нагађа се да је ријеч о освети ХиПП-у због отказа.

Из те компаније су путем друштвених мрежа након хапшења само кратко поручили како осјећају олакшање због напретка у истрази и захвалили истражитељима на напорима да открију починиоца.

"Наставићемо да вас информишемо чим будемо имали било какве нове, потврђене информације", навели су.

(Телеграф)

