Ђулијани скинут са респиратора: И даље у болници због упале плућа

Бивши градоначелник Њујорка Рудолф Ђулијани сада дише самостално након што је хоспитализован и стављен на респиратор због упале плућа, саопштио је данас његов портпарол Тед Гудман.
"Ђулијани је у критичном, али стабилност стању у болници на Флориди и под надзором је љекара као мјера предострожности", рекао је Гудман, преноси АП.
Према његовим ријечима, његово стање је погоршано усљед хроничне болести дисајних путева коју повезују са изложеношћу прашини и токсинима током напада 11. септембра 2001. године на Свјетски трговински центар.
"Ово стање компликује сваку респираторну болест, а вирус је брзо преоптеретио његов организам, због чега је била неопходна механичка вентилација како би се одржао адекватан ниво кисеоника", наводи Гудман.
Портпарол је додао да су породица и лекари уз њега и да су захвални на "великом таласу подршке".
Ђулијани (81) је хоспитализован у близини Палм Бича на Флориди након што је у петак током свог онлајн програма имао напад кашља.
Ђулијани, градоначелник Њујорка од 1994. године до 2001. године, постао је познат као "градоначелник Америке" након терористичких напада 11. септембра, а раније био на позицији федералног тужиоца познат по борби против мафије и корупције.
Касније је постао адвокат и саветник америчког предсједника Доналда Трампа и играо је кључну улогу у његовим покушајима да оспори резултате избора 2020. године.
Трамп је у јуче на друштвеној мрежи рекао да је Ђулијани "прави борац" и "најбољи градоначелник у историји Њујорка".
Ђулијани је раније био хоспитализован након саобраћајне незгоде 2024. године.
