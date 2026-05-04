Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

04.05.2026 20:15

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је Техерану тоталним уништењем у случају напада на бродове америчке морнарице који ће пратити пловила кроз Ормуски мореуз у оквиру операције "Слобода".

"Иранци ће бити збрисани са лица Земље ако нападну америчке бродове", рекао је Трамп за телевизију "Фокс њуз".

Трамп је јуче најавио поморску операцију "Слобода", у којој ће бродови америчке ратне морнарице послужити као оружана пратња трговачким бродовима који су блокирани у Ормуском мореузу и настоје да исплове из блокаде.

Иранска државна телевизија објавила је да је иранска војска спријечила улазак америчких бродова у мореуз погодивши ратни брод са двије ракете, што је касније демантовала Централна команда САД, пише Срна.

