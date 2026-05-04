Logo
Large banner

Путин се одлучио на радикалан потез!

Аутор:

АТВ
04.05.2026 18:58

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Предсједник Русије Владимир Путин смијенио је команданта Ваздушно-космичких снага (ВКС) Руске Федерације, у чијем саставу се налазе јединице противваздушне и противракетне одбране (ПВО, ПРО), јавља The Moscow Times.

Умјесто генерала Виктора Афзалова, који је руководио ВКС-ом од 2023. године, на ову функцију је именован генерал-пуковник Александар Чајко, преноси РБК позивајући се на извор упознат са ситуацијом.

Чајко (54), дипломац Московске суворовске школе, крајем 2010-их командовао је руским снагама у Сирији, а од 2021. године руководио је Источним војним округом. Према подацима ЕУ, Чајко, који носи титулу Хероја Русије, повезан је са догађајима у Бучи: командовао је групацијом која је оптужена за масовна убиства цивила код Кијева. Дана 16. марта 2026. године, на четврту годишњицу трагедије, Европска унија је увела личне санкције Чајку, заједно са још осам руских војних лица.

Путин је одлучио да смјени команданта ВКС-а - снага одговорних, између осталог, и за ПВО - након серије украјинских напада дроновима које противваздушна одбрана није успјела да одбије.

Крајем марта, под удар беспилотних летјелица доспјели су највећи руски нафтни портови на Балтичком мору, што је довело до обуставе извоза.

У априлу су нафтни објекти на територији Русије нападнути више од 20 пута: под налетима се нашло најмање 9 рафинерија нафте, од којих је 5 обуставило производњу, усљед чега је прерада нафте у земљи пала на минимум од 2009. године.

Четири пута су мета били лука и рафинерија у Туапсеу, гдје су изгорјеле десетине хиљада тона нафте и нафтних деривата, над градом су падале "нафтне кише", а у мору је дошло до изливања мазута. Ситуација се поновила 30. априла у Перму, гдје су погођени резервоари "Транснефта" и рафинерија "Пермнефтеоргсинтез", седма по снази у земљи, пише Телеграф.

Због пријетње од дронова, Кремљ је био приморан да скрати Параду побједе у Москви: први пут од 2009. године она ће бити одржана без војне технике. Трајање параде биће краће од сат времена умјесто традиционалних сат и по. Такође, посланицима Државне думе неће бити дозвољен приступ трибинама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Смјена комаданта

Москва

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Аутомобил се забио у гомилу људи у центру Лајпцига, има мртвих

1 ч

0
Скандал тресе Француску: Градоначелник оптужен за силовање и вођење култа

Свијет

Скандал тресе Француску: Градоначелник оптужен за силовање и вођење култа

2 ч

0
Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Свијет

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

3 ч

0
Педро Санчез, шпански премијер

Свијет

Квар приземљио авион шпанског премијера Педра Санчеза

3 ч

0

  • Најновије

20

23

Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

20

15

Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

20

10

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

20

09

Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

19

48

Шпанска полиција пресрела брод са 40 тона кокаина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner