Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Премијер Словачке Роберт Фицо најавио је данас да ће се током предстојеће посјете Москви састати с предсједником Русије Владимиром Путином.
Фицо је, током боравка у Јеревану на самиту Европске политичке заједнице, навео да ће у суботу, 9. маја, посјетити Москву поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом, преноси ТАСР.
"Положићу цвијеће на Гроб Незнаног војника Црвене армије како бих изразио захвалност за ослобођење у име словачких жена и мушкараца, а требало би да имам кратак састанак с предсједником Путином. То је све. Нећу присуствовати никаквој војној паради. Биће исти формат као и раније", рекао је Фицо.
Он је додао да сукоб између Русије и Украјине има "одређени историјски контекст" и поручио да неће подлећи притисцима да заузме другачији став.
"Нећу дозволити да будем гурнут у позицију у којој бих требало да имам било какво кајање", додао је.
Фицо је навео и да на састанку Европске политичке заједнице у Јеревану ниједан лидер није покренуо питање његове посјете Русији.
"Сви знају да имам аргументе који се не могу оповргнути", истакао је Фицо и додао да је дијалог "неопходан".
