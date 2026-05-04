Француска добила првог кандидата за предсједника: Радикални љевичар по четврти пут улази у утрку

АТВ
04.05.2026 12:55

Лидер француске крајње левице Жан-Лик Меланшон говори током предизборног састанка за градоначелника како би подржао Себастијана Делогуа, кандидата француске крајње љевичарске странке Непокорна Француска (ЛФИ) за изборе за градоначелника Марсеја, у Марсеју, на југу Француске, у суботу, 7. марта 2026.
Фото: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Лидер радикално лијеве странке Непокорена Француска (La France Insoumise) Жан-Лик Меланшон (Jean-Luc Mélenchon) постао је први јавно декларисани кандидат за предсједника Француске, односно за изборе који би требало да се одрже наредне године.

Меланшон је своју намјеру да се кандидује потврдио у разговору за француску телевизију TF1.

Седамдесетчетворогодишњи политичар ће тако ући у трку за предсједника Француске по четврти пут у својој каријери.

Први пут се кандидовао 2012. године, када је у првом кругу освојио четврто мјесто, а испред њега су били Франсоа Оланд (François Hollande), Никола Саркози (Nicolas Sarkozy) и Марин Ле Пен (Marine Le Pen).

Пет година касније, односно 2017. године, Меланшон је поново био на четвртом мјесту у првом кругу, мада је био удаљен свега неколико стотина хиљада гласова иза Ле Пен, која је отишла у други круг с Емануелом Макроном.

На посљедњим изборима, 2022. године, имао је најбољи резултат, али је био на трећем мјесту и није успио да уђе у други круг.

Међутим, Меланшон се нада да ће четврти пут бити срећан, а наредни избори би му могли бити најбоља шанса за успјех.

Како Макрон више не може бити кандидат, а у редовима центриста се још није издвојила особа која би могла да га замијени, Меланшон би могао коначно ући у други круг, гдје ће у политичку борбу највјероватније ући с Жорданом Барделом.

Бардела је један од лидера радикално десне странке Национално окупљање и извјесни насљедник Ле Пен. Он није открио да ће бити кандидат, али је тешко видјети да ће радикална десница имати снажнијег кандидата од њега.

(Кликс)

