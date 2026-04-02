Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз

02.04.2026 08:30

Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Трамп је у обраћању америчкој нацији из Бијеле куће поново напао Макрона, а поменуо је и ударац који је Брижит Макрон задала француском предсједнику, приликом изласка из авиона на свечаном дочеку, у мају прошле године током турнеје по Југоисточној Азији.

"Његова жена се према њему веома лоше понаша, једва се опоравио од десног ударца који је добио у вилицу", рекао је Трамп.

Амерички предсједник је рекао да је током телефонског разговора са Макроном од Француске затражио помоћ у заузимању Ормуског мореуза, у којем је Иран блокирао поморски саобраћај.

"Емануеле, вољели бисмо да имамо помоћ у Заливу, чак и ако оборимо све рекорде, елиминишемо лоше момке и уништимо балистичке ракете ... Да ли бисте могли одмах да пошаљете ратне бродове", рекао је Трамп, говорећи о току разговора са Макроном.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Када не разумијете Републику Српску

Према његовим ријечима, Макрон је одбио, рекавши му да Француска може да пошаље бродове "када се рат добије".

Трамп је рекао да није благонаклоно прихватио ово одбијање, и да му је одговорио "не, не, не требају ми када се рат заврши, Емануеле".

Макрон је јуче поновио да Француска "није била консултована" о покретању рата Сједињених Америчких Држава и Израела против Ирана, и да "не учествује" у томе.

Више из рубрике

Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

Свијет

Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

3 д

0
Инцидент у Аустрији: Хрват тражио неисплаћене плате, па добио батине од колега

Свијет

Инцидент у Аустрији: Хрват тражио неисплаћене плате, па добио батине од колега

3 д

0
Кладионица апарати

Свијет

Аустралија уводи бруталне забране за коцкање, ево шта се све мијења

3 д

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Вратићемо Иран у камено доба (ВИДЕО)

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

