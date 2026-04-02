Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз

Трамп је у обраћању америчкој нацији из Бијеле куће поново напао Макрона, а поменуо је и ударац који је Брижит Макрон задала француском предсједнику, приликом изласка из авиона на свечаном дочеку, у мају прошле године током турнеје по Југоисточној Азији.
"Његова жена се према њему веома лоше понаша, једва се опоравио од десног ударца који је добио у вилицу", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је рекао да је током телефонског разговора са Макроном од Француске затражио помоћ у заузимању Ормуског мореуза, у којем је Иран блокирао поморски саобраћај.
"Емануеле, вољели бисмо да имамо помоћ у Заливу, чак и ако оборимо све рекорде, елиминишемо лоше момке и уништимо балистичке ракете ... Да ли бисте могли одмах да пошаљете ратне бродове", рекао је Трамп, говорећи о току разговора са Макроном.
Према његовим ријечима, Макрон је одбио, рекавши му да Француска може да пошаље бродове "када се рат добије".
Трамп је рекао да није благонаклоно прихватио ово одбијање, и да му је одговорио "не, не, не требају ми када се рат заврши, Емануеле".
Макрон је јуче поновио да Француска "није била консултована" о покретању рата Сједињених Америчких Држава и Израела против Ирана, и да "не учествује" у томе.
