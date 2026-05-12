Невјероватна пресуда: Дијете званично има ДВА ОЦА и мајку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дијете је рођено у Њемачкој, гдје живи са два ожењена мушкарца. Један од њих је биолошки отац, а дијете је зачето са женом која је пријатељица пара. Отац који није биолошки, а има италијанско и њемачко држављанство, усвојио је дијете у складу са њемачким законом и затражио је да се усвајање призна у Италији.
Италијански суд донио је историјску пресуду којом се признаје да четворогодишње дијете има три родитеља - два оца и једну мајку - што је изазвало реакцију конзервативних католичких кругова.
Одлуку, о којој су данас извијестиле бројне италијанске медији, потврдио је Паска Манфреди, адвокат једног од дјечакових очева, јавља Ројтерс.
Дијете је рођено у Њемачкој, гдје живи са два ожењена мушкарца. Један од њих је биолошки отац, а дијете је зачето са женом која је пријатељица пара. Отац који није биолошки, а има италијанско и немачко држављанство, усвојио је дијете у складу са немачким законом и затражио је да се усвајање призна у Италији.
Локалне италијанске власти су у почетку одбиле његов захтјев, сумњајући да се ради о сурогатном мајчинству у иностранству. Италијанска конзервативна влада је недавно ту праксу прогласила кривичним дјелом. Међутим, апелациони суд у Барију, на југу Италије, поништио је ту одлуку, утврдивши да у овом случају није било споразума о сурогатном мајчинству.
Коначна пресуда значи да Италија, као и Њемачка, признаје да дијете има два оца и једну мајку. „Овдје није било тајног споразума о сурогатству, већ три особе које све желе да буду родитељи дјетета, што је суд признао“, рекао је адвокат Манфреди за Ројтерс.
Иако је пресуда донијета у јануару, објављена је на десету годишњицу закона којим се легализују истополни бракови у Италији. Одлуку је осудило католичко удружење Про Вита & Фамиглиа, које се залаже за традиционалне породичне вриједности.
Удружење је саопштило да је законско признање истополних заједница „преокренуло породични закон и изложило малољетнике свим врстама друштвених и идеолошких експеримената“.
(Ројтерс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Тренутно на програму