Трамп: Вратићемо Иран у камено доба (ВИДЕО)

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће своју војну мисију у Ирану завршити "врло брзо", да су до сада постигнуте "убједљиве побједе", али да ће Сједињене Америчке Државе "изузетно снажно" ударити Иран у наредне двије до три недјеље.
Трамп је у обраћању нацији из Бијеле куће рекао да ће САД уништити све иранске електране и да ће гађати нафтна постројења, ако се са иранским лидерима не постигне договор, преноси Ци-Би-Ес.
- Од почетка операције "Епски бијес" сам јасно ставио до знања да ћемо наставити док се наши циљеви у потпуности не остваре. Захваљујући напретку који смо постигли, вечерас могу да кажем да смо на добром путу да ускоро, веома брзо, завршимо све америчке војне циљеве. Ударићемо их изузетно снажно у наредне двије до три недјеље. Вратићемо их у камено доба, гдје им је и мјесто - рекао је Трамп.
Трамп је подсјетио Америку да су прошли ратови - Први свјетски рат, Други свјетски рат, Корејски рат, Вијетнамски рат и рат у Ираку - трајали годинама, док очекује да ће се ова операција ускоро завршити.
- У овој смо војној операцији, тако моћној, тако бриљантној, против једне од најмоћнијих земаља већ 32 дана, а земља је уништена. У међувремену, разговори су у току. Промјена режима није био наш циљ. Никада нисмо рекли промјена режима. Али до промјене режима је дошло због смрти свих њихових првобитних вођа. Сви су мртви. Нова група је мање радикална и много разумнија - оцијенио је Трамп.
Истакао је да ће САД, ако "не буде постигнут договор, усмјерити поглед на кључне мете", и да би америчка војска могла "веома снажно и вјероватно истовремено да погоди сваку њихову електрану".
Трамп је запријетио да ће у случају да не буде постигнут договор гађати постројења иранске нафтне индустрије.
- У протекле четири недјеље, наше оружане снаге су оствариле брзе, одлучне, убједљиве побједе на бојном пољу. Побједе какве је мало ко икада видио. Никада у историји ратовања непријатељ није претрпио тако јасне и разорне губитке великих размјера за само неколико недјеља. Наши непријатељи губе, а Америка, као што је то био случај пет година под мојим предсједништвом, побјеђује, и сада побјеђује више него икада раније - рекао је Трамп.
Он је рекао да је иранска морнарица уништена, и да је "драматично смањена" способност те земље да лансира ракете и дронове, као и да се "кључни стратешки циљеви" рата "ближе завршетку".
Трамп је одао признање за 13 америчких војника који су погинули у сукобу са Ираном на Блиском истоку.
- Положили су своје животе у овој борби како би спријечили да се наша дјеца икада суоче са нуклеарним Ираном. Поздрављамо их и сада им морамо одати почаст тако што ћемо испунити мисију за коју су дали своје животе - рекао је Трамп.
Амерички предсједник је рекао да би без ове интервенције у Ирану "најнасилнији и најсуровији режим на свијету био слободан да спроводи своје кампање терора, присиле, освајања и масовних убистава иза нуклеарног штита".
Трамп је додао да "не би било ни Блиског истока ни Израела у овом тренутку" да није раскинуо нуклеарни споразум са Ираном из доба бившег америчког предсједника Барака Обаме, и навео да је Иран био "на прагу" да изгради нуклеарно оружје, и да је представљао егзистенцијалну пријетњу САД и "слободном свијету".
Рекао је и да су ирански званичници "такође брзо градили огромне залихе конвенционалних балистичких ракета" и да би ускоро имали ракете које би могле да дођу до циљева у САД, Европи и "практично било којем другом мјесту на земљи".
Он је рекао да је Иран одговоран за високе цијене гаса, и да друге земље морају да "заузму" Ормуски мореуз.
- Многи Американци су забринути због недавног раста цијена бензина код куће. Овај краткорочни пораст је у потпуности резултат поремећених терористичких напада иранског режима на комерцијалне танкере за нафту и сусједне земље које немају никакве везе са сукобом - истакао је Трамп.
Додао је да земље које у великој мјери зависе од Ормуског мореуза, главне нафтне руте коју је Иран затворио од почетка сукоба, "морају да се брину о том пролазу", и да "оду до мореуза и једноставно га заузму".
Трамп је предложио земљама које не могу саме да купе довољно горива, због затварања Ормуског мореуза, да га купе од САД.
Према његовим ријечима, када се сукоб заврши, "мореуз ће се природно отворити".
Трамп је у свом првом обраћању нацији у ударном термину, од почетка рата у Ирану 28. фебруара, сигнализирао да жели да ускоро заврши рат и изразио је оптимизам у вези са индиректним разговорима између САД и Ирана који су се одржали посљедњих дана.
Амерички предсједник је похвалио савезнике САД на Блиском истоку, укључујући Израел и неколико арапских држава и није директно критиковао НАТО, након што је посљедњих дана изразио фрустрације према том савезу због тога што су земље чланице одбиле да помогну САД да отворе Ормуски мореуз, кроз који се транспортује петина свјетских залиха нафте.
