Logo
Large banner

Торнадо преврнуо камион у Грчкој!

Извор:

Телеграф

01.04.2026 21:46

Коментари:

0
У области Пахија Амос у Грчкој, снажан торнадо преврнуо је камион који је требало да утовари пољопривредне производе за извоз, ишчупао два бора, оштетио два стакленика и изазвао урушавање зида фабрике керамике.

Ово је четврти озбиљан инцидент ове године због снажног ветра сироко који погађа то подручје.

Како преноси неакрити.гр, рибари упозоравају да лука остаје необезбјеђена и несигурна, док се грађани позивају да избјегавају прелазак приобалне зоне док се тешки временски услови не смире.

Приобални пут, подручја око стакленика и фабрика остају под високим ризиком, док ситуација захтјева хитну пажњу становника и возача.

Подијели:

Тагови :

tornado

Грчка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner