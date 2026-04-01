Торнадо преврнуо камион у Грчкој!

У области Пахија Амос у Грчкој, снажан торнадо преврнуо је камион који је требало да утовари пољопривредне производе за извоз, ишчупао два бора, оштетио два стакленика и изазвао урушавање зида фабрике керамике.
Ово је четврти озбиљан инцидент ове године због снажног ветра сироко који погађа то подручје.
Како преноси неакрити.гр, рибари упозоравају да лука остаје необезбјеђена и несигурна, док се грађани позивају да избјегавају прелазак приобалне зоне док се тешки временски услови не смире.
Приобални пут, подручја око стакленика и фабрика остају под високим ризиком, док ситуација захтјева хитну пажњу становника и возача.
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Свијет
4 д0
Најновије
Најчитаније
