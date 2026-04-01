Хамдија Алукић се бори против изручења БиХ

Савезни судија саслушао је у уторак, 31. марта, све аргументе у случају осумњиченог ратног злочинца Хамдије Алукића (70) који се односе на његово привремено пуштање из притвора док се бори против изручења у Босну и Херцеговину.
Савезни тужиоци се противе пуштању Хамдије Алукића, тврдећи да је пуштање из затвора у оваквим поступцима изузетно ријетко и да у овом случају није оправдано.
С друге стране, одбрана сматра да се ради о једној од тзв. „посебних околности“ у којима је то дозвољено.
Амерички савезни судија Бредли Мари није одмах донио одлуку. Рекао је адвокатима да се нада да ће до петка издати писано рјешење. Мари је напоменуо да је изручење примарно извршна функција, преносе Независне.
„Суд овдје има ограничену улогу,“ рекао је.
Како преносе амерички медији, Алукић био члан паравојне групе током грађанског рата у БиХ почетком 1990-их и учествовао у два смртоносна напада – засједи, у којој је убијен возач аутомобила и нападу на кућу која је запаљена.
Алукићева супруга, син и сестра свједочили су да би они би они гарантовали да неће побјећи ако му буде дозвољено да остане ван затвора док се бори против изручења. Његов адвокат, Артур Мејден, рекао је судији да би електронски надзор био додатна безбједност како би се осигурало да остане у округу Мобајл. Мејден је рекао да његов клијент треба да настави да живи у својој приколици на Шилинџер Роуду „како бисмо имали времена да обавимо посао припреме за поступак изручења.“
Мејден је рекао да његов клијент има 70 година и да је лошег здравља.
„Он не говори енглески, нема средства да побјегне чак и да хоће… Вјерујете, нигдје он не би отишао,“ рекао је.
Замјеник америчког тужиоца Џорџ Меј рекао је да закон предвиђа пуштање током поступка изручења само из „изузетно посебних“ разлога и околности.
„У овом случају не видим ништа што би оправдало посебне околности,“ рекао је. Алукићева сестра, Самира Гредицек, свједочила је да је дошла у област Мобајла као избјеглица 1998. године. Рекла је да су она и Алукић претрпјели страшне губитке током грађанског рата.
Следећи корак у судском поступку биће „сертификационо рочиште “ како би се утврдило да ли је споразум о изручењу важећи и да ли Алукић подлијеже истом.
