Крава побјегла из клаонице, води се као нестала

Аутор:АТВ
Коментари:0
У округу Ансбах, у њемачкој савезној покрајини Баварска, једна крава побјегла је приликом истовара испред клаонице и за њом се и даље трага, саопштила је полиција.
Животиња је била дио групе стоке намијењене клању, а након бјекства упутила се ка оближњем шумском подручју у мјесту Сондернохе, у општини Флахсландерн, преноси Шпигел.
Упркос брзо покренутој потрази у којој су учествовали полиција, власник и ловци, крава до сада није пронађена.
Полиција Средње Франконије је саопштила да су у потрази коришћени дронови и термовизијске камере, али без резултата, преноси Танјуг.
Полиција наводи да за сада нема опасности по учеснике у саобраћају.
Сличан случај забиљежен је прије неколико мјесеци, када је крава по имену Мике побегла у Бемерхафену и придружила се стаду оваца у том подручју.
Касније била поштеђена клања након што је власник стада покрио трошкове њеног збрињавања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму