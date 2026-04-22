Крава побјегла из клаонице, води се као нестала

22.04.2026 13:40

Фото: Pexel/ Kristian Thomas

У округу Ансбах, у њемачкој савезној покрајини Баварска, једна крава побјегла је приликом истовара испред клаонице и за њом се и даље трага, саопштила је полиција.

Животиња је била дио групе стоке намијењене клању, а након бјекства упутила се ка оближњем шумском подручју у мјесту Сондернохе, у општини Флахсландерн, преноси Шпигел.

Упркос брзо покренутој потрази у којој су учествовали полиција, власник и ловци, крава до сада није пронађена.

Полиција Средње Франконије је саопштила да су у потрази коришћени дронови и термовизијске камере, али без резултата, преноси Тан‌југ.

Полиција наводи да за сада нема опасности по учеснике у саобраћају.

Сличан случај забиљежен је прије неколико мјесеци, када је крава по имену Мике побегла у Бемерхафену и придружила се стаду оваца у том подручју.

Касније била поштеђена клања након што је власник стада покрио трошкове њеног збрињавања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

м тел иптв

Друштво

Нове м:тел ИПТВ функционалности: "Моји канали" прилагођени вашим навикама

3 ч

0
Какво нас вријеме очекује за 1. мај: Објављена прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује за 1. мај: Објављена прогноза

6 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Не престаје да веје више од 24 сата: У овом дијелу Србије јутрос је као усред јануара

7 ч

0
Данас промјенљиво, повремено са кишом

Друштво

Данас промјенљиво, повремено са кишом

7 ч

0

  • Најновије

15

58

Бијела кућа одбацила тврдње о Трампу и нуклеарним кодовима као нетачне

15

58

Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

15

51

Поново трагедија у БиХ: Забио се комбијем у зид и погинуо

15

46

Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме

15

45

Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

