Б92

01.04.2026 22:30

Највећи губитак у историји Премијер лиге
Фудбалски клуб Челси објавио је највећи губитак прије опорезивања у историји Премијер лиге.

Дефицит од 262 милиона фунти за сезону 2024/25. премашује 197,5 милиона колико је Манчестер сити изгубио 2011. године.

Упркос томе, "плавци" су остварили и приход од 490,9 милиона фунти, што је други највећи приход у њиховој историји.

Челси је прошле сезоне освојио Лигу конференција и Свјетско клупско првенство, док је у Премијер лиги заузео четврто мјесто.

Откако је "БлуеЦо" преузео клуб 2022, Челси је потрошио више од милијарду фунти на играче.

УЕФА је казнила клуб са 26,7 милиона фунти на почетку сезоне због кршења правила о односу трошкова играча, а ту је и санкција од 10,75 мулиона у вези са исплатама агентима играча приликом трансфера за време Романа Абрамовича.

Челси вјерује да ће приходи бити на рекордном нивоу, са додатних 85 милиона за освајање Светског клупског првенства, плус 80 милиона фунти од ТВ права у Лиги шампиона.

