Кристина пријавила Кристијана Голубовића полицији, хитно се огласила!

01.04.2026 22:12

Ријалити звијезда Кристина Спалевић огласила се на Инстаграму и открила да је бившег партнера Кристијана Голубовића пријавила полицији.

Како тврди, данима уназад добијала је пријетње и уцјене, па навела и то да је Кристијан прекршио мјеру забране приласка.

- Кристина Спалевић се не оглашава по питању овог монструма, зато што не жели да се ваља у истом блату са њим. Зато што су дјеца његова колико су и моја и ипак имам осјећај да ће та дјеца да порасту и да гледају све ове болесничке изјаве. Кристина иде путем којим треба да иде, с обзиром на то да трпим пријетње, уцјене, све најгоре данима уназад - изјавила је она и додала:

Мина Костић сазнала да се појавио Касперов интимни снимак са другом женом! Овако је реаговала

- У суботу сам ишла да пријавим Кристијана за кршење мјере забране приласка, инспектор није примио моју пријаву јер нисам имала нарезано на "УСБ". Пошто се то наставило данас преко адвоката, прикупила сам сав материјал. Кристијан је пријављен, надам се да ће институције да реагују - рекла је Кристина Спалевић и још открила:

- Његове пријетње садрже претње другим људима, који ће ме ме цитирам "развлачити, сад сам њихова"... Такође, лаж је да је он дао мени неке силне паре. Постоје само три списка. Мислим да су ова дјеца заслужила минимум толико. Не треба ми ништа од ове особе, јавно кажем да ми алиментација не треба - изјавила је Кристина Спалевић у свом обраћању.

