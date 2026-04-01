Пи Дидију поново скраћена затворска казна

01.04.2026 19:52

Пи Дидију поново скраћена затворска казна
Реп могулу, Шону Дидију Комбсу, недавно је поново скраћена затворска казна, па се његов излазак на слободу сада очекује 15. априла 2028. године, десет дана раније него што је претходно било планирано.

Ово је већ друга промјена у релативно кратком периоду.

Раније му је казна била смањена за више од мјесец дана, па се датум изласка помјерао са јуна на април 2028, а сада додатно на средину априла.

Такве корекције обично су повезане са правилима о добром владању у затвору или учешћем у рехабилитационим програмима.

Пи Диди тренутно служи казну од 50 мјесеци након што је прошлог љета осуђен по двије тачке оптужнице за организовање транспорта особа ради проституције, према закону Ман Ацт.

Ипак, ослобођен је озбиљнијих оптужби попут трговине људима и злочиначког удруживања, које су могле да му донесу доживотну казну.

Тренутно се налази у затвору ФЦИ Форт Дикс у Њу Џерзију, гдје је пребачен и због приступа програмима за рехабилитацију од зависности, што може додатно утицати на скраћење казне.

Његов правни тим и даље води борбу на суду. Адвокати су поднијели жалбу тврдећи да су односи који су били предмет суђења били споразумни, као и да је казна престрога.

С друге стране, тужиоци инсистирају да пресуда треба да остане на снази, наводећи да је Шон Комбс био понављач кривичних дјела и користио присилу и пријетње.

Кључну улогу током суђења имало је свједочење Кеси Вентуре, његове бивше партнерке, која је описала наводне организоване сусрете уз дрогу и ангажоване ескорт мушкарце.

Усмена расправа по жалби заказана је за 9. април, што значи да би његов случај ускоро могао добити нови обрт.

