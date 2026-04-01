Станивуковић поново ван овлаштења продужио одлуку о наплати паркинга

Аутор:Инес Ђанковић
Први Април јесте, али шала није. И овај пут се за забаву побринуо градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. Продужио је ван овлаштења донесену одлуку о продужењу наплате паркинга која је важила до краја марта.
И тако одлучио да још једном незаконито озакони наплату паркинга у граду у наредна три мјесеца. И опет објавом у огласном дијелу Службеног листа БиХ.
"Тренутно је објављена у Службеном гласнику БиХ то није никаква тајна, тако је било и прошлог пута. Бањалука има законску могућност као и било која локална заједница која наплаћује паркинг да га заиста наплаћује. Ви знате да су разлози да се паркинг наводно не смије наплаћивати били политичке природе", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
До сада, иако причу о бањалучком паркингу АТВ ради већ мјесецима, нисмо били упућени да је проблем паркинга политичке природе.Познато је да је Уставни суд Републике Српске нaплaту пaркинга у Бањалуци прогласио неуставном, јер град нема право да наплаћује паркинг. Тај посао мора да обавља јавно комунално предузеће или други привредни субјект. А Уставни суд ће се, по свему судећи, поново бавити бањалучким паркингом.
"То не нешто што ћемо морати интитуционално упутити према Уставном суду и тражити оцјену уставности. Јер она прва три мјесеца која је градоначелник најавио заиста сам мислио да не буде увијек повод за свађу. Поготово што се то негд је представи да ја имам нешто лично против градоначелника. Али сам сада видио да ту постоји намјера градоначелника да наставља да злоупотребљава свој положај", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Док се у бањалучкој скупштини копља ломе у вези са тим како ће се законски наплаћивати паркинг и да ли је рјешење оснивање новог предузећа или давање тог посла ЗИБЛ-у, терет на леђима носе грађани. Већ вјероватно слуђени питајући сами себе и друге-треба ли платити паркинг у Бањалуци.
"Грађани данас не знају да ли требају да плаћају паркинг или не. Они у суштини не требају да плаћају паркинг и тај паркинг апсолутно се наплаћује противзаконито на основу самовољне одлуке", рекао је Драган Лукач, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
"Ту треба да се укључи држава, да се укључи инспекција на нивоу државе. Једноставно човјек је дао оглас у бх Службени гласник што је мимо закона , против закона, човјек ради шта хоће", рекао је Маринко Умићевић, одборник СНСД-а.
"Ја сам и за ову одлуку незакониту, нисам хтио грађане да позивам да не плаћају. Ја лично сам јавно рекао да не плаћам, зато што та одлука није уставна односно није законита. Да јесте не би сигурно била објављена у Службеном гласнику БиХ", каже Бранислав Черек, одборник Народног фронта-Јелена Тривић.
Од септембра 2024. године када је Уставни суд РС прогласио неуставном наплату паркинга , у Бањалуци никако на зелену грану. А ни одборници до договора, иако су свјесни да је паркинг велики проблем и да овако даље не иде.
"По мени чак и нова одлука да се наплата врши онако како је то до сада рађено , била би кориснија и за град боља него да се паркинг не наплаћује", рекао је Игор Мандић, одборник листе За правду и ред.
"Буџет се пуни од паркинга у износу око 6 милиона годишње и неодговорно је неплаћати паркинг . С друге стране, занемарујући тај финансијски аспект, ми имамо неред у граду када се не плаћа паркинг ми имамо велике проблеме", рекао је Драган Милановић , одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
Није још јасно зашто град нереду и хаосу на паркинзима додаје и неред у прописима. И било би обећавајуће када би одборници за рјешавање проблема са паркингом у Бањалуци били сложни као и када одлучују о новим поскупљењима. Али то можда неког наредног првог априла.
