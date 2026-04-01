Гејминг за хуманост: „Кантер из блока 4 на 4“ у суботу на Петрићевцу

Аутор:АТВ
Хуманитарна организација "Срби за Србе" организује турнир „Кантер из блока 4 на 4“ који ће се одржати у суботу, 4. априла, у Gaming Zone на Петрићевцу.
Турнир почиње у 12 часова, а котизација износи 5 КМ по особи. Организатори су омогућили индивидуалне и групне пријаве, које трају до 3. априла, а заинтересовани се могу пријавити на број 066/821-875.
Посебан хуманитарни карактер догађаја огледа се у томе што ће, поред котизације, на сваки продати артикал Carlsberg и Battery асортимана бити издвојено 0,50 КМ у хуманитарне сврхе.
