Поново драма у Делти: Још једна дојава о бомби

У тржном центру Делта у Бањалуци поново је стигла дојава о постављеној бомби.
Више полицијских патрола налази се на мјесту догађаја, а започела је евакуација присутних.
"Данас око 17,35 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа.Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. У току је евакуација објекта и слиједи вршење противдиверзионог прегледа", речено је из полиције за АТВ.
Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци
Прије неколико дана, дојаве о постављеним бомбама су стигле у више основних школа у Бањалуци, а на мети је поново био тржни центар Делта.
