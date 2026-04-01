Logo
Large banner

Поново драма у Делти: Још једна дојава о бомби

Аутор:

АТВ
01.04.2026 17:58

Коментари:

1
Фото: ATV

У тржном центру Делта у Бањалуци поново је стигла дојава о постављеној бомби.

Више полицијских патрола налази се на мјесту догађаја, а започела је евакуација присутних.

"Данас око 17,35 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа.Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. У току је евакуација објекта и слиједи вршење противдиверзионог прегледа", речено је из полиције за АТВ.

Делта дојава о бомби

Бања Лука

Дојава о бомби у тржном центру "Делта" у Бањалуци

Прије неколико дана, дојаве о постављеним бомбама су стигле у више основних школа у Бањалуци, а на мети је поново био тржни центар Делта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

"Delta planet"

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner