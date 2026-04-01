Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предложила је да на данашњој сједници Предсједништва буде разматран Приједлог закључка којим се надлежним институцијама у БиХ препоручује покретање активности с циљем проглашења "Муслиманског братства" терористичком организацијом.
Денис Бећировић и Жељко Комшић су одбили да ову тачку уврсте на дневни ред данашње сједнице Предсједништва БиХ, сазнаје Срна.
У јануару је администрација Доналда Трампа за терористичку организацију прогласила либански, египатски и јордански огранак "Муслиманског братства", а нешто касније и судански огранак.
