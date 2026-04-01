Logo
Large banner

Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

Аутор:

АТВ
01.04.2026 17:56

Коментари:

10
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предложила је да на данашњој сједници Предсједништва буде разматран Приједлог закључка којим се надлежним институцијама у БиХ препоручује покретање активности с циљем проглашења "Муслиманског братства" терористичком организацијом.

Денис Бећировић и Жељко Комшић су одбили да ову тачку уврсте на дневни ред данашње сједнице Предсједништва БиХ, сазнаје Срна.

САД неколико огранака прогласиле терористичком организацијом

У јануару је администрација Доналда Трампа за терористичку организацију прогласила либански, египатски и јордански огранак "Муслиманског братства", а нешто касније и судански огранак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Муслиманско братство

Предсједништво БиХ

Жељко Комшић

Денис Бећировић

Коментари (10)
Large banner

Више из рубрике

Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

БиХ

Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

4 д

1
Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

БиХ

Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

4 д

0
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Систематски ријешити примања свих запослених у институцијама БиХ

4 д

0
"Нелогичности Уставног суда БиХ"

БиХ

"Нелогичности Уставног суда БиХ"

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner