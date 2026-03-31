"Нелогичности Уставног суда БиХ"

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:0
Питање избора предсједника и чланова Владе Републике Српке регулисано је Уставом Републике Српске, а не Уставом БиХ, па самим тим Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о утврђивању постојања спора између БиХ и Републике Српске – стоји ово у образложењу апелације 11 посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Ништа спорно, поготово ако се у обзир узме чињеница да су на то упозоравали правници из Републике Српске, али и поједини из Федерације БиХ. Међутим, апсурдно је то да су судије Уставног суда за септембарску Владу по истом захтјеву посланика утврдили постојање спора између БиХ и Републике Српске, али и и то да одлуке о избору Владе од другог септембра нису биле у складу са Уставом БиХ. Тада им није сметало то што пише у Уставу Републике Српске. У међувремену су га, изгледа прочитали, па схватили да ипак нису надлежни.
"Не би им хвалио вјеру, али овај пут се Уставни суд држао Устава БиХ. Ни у једном од та два предмета Уставни суд БиХ није могао засновати своју надлежност, зато што ту не постоји било каква додирна тачка између нивоа БиХ и уставно-правног система Републике Српске. Ова одлука је исправна, али остаје недокучиво зашто је Уставни суд дјеловао неуставно у првом случају", рекао је Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.
Објашњењем да спора између БиХ и Републике Српске нема и да је за уставно-правни систем У Српској надлежан Уставни суд Републике Српске, Уставни суд БиХ успио је да само у два мјесеца донесе супротстављене одлуке, а по истом основу. На апсурдности функционисања те правосудне институције правници из Српске годинама упозоравају.
"Ове две одлуке Уставног суда показују стање у којем се Уставни суд налази, а о том стању, ја сам говорио о том стању, о невјероватним вратоломијама, недосљедностима и правничким заврзламама", каже Љубинко Митровић, доктор правних наука.
Корак напријед за Уставни суд БиХ – коментар је појединих правника. И било је вријеме да политику оставе по страни и врате се у оквир својих уставних надлежности.
"У околности да ставимо све нелогичности са стране, изводимо разуман закључак да је Уставни суд преиначио један дио своје претходне уставно-судске праксе, те је потврдио да све процедуре и све друге надлежности, искључиво прописане уставима ентитета су у надлежности уставних судова ентитета", каже правник Дамир Сакић.
Уставни суд БиХ је и прошли пут као недопуштен одбацио захтјев четири делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ за оцјену уставности одлуке о избору предсједника и чланова Владе Републике Српске, а због ненадлежности Уставног суда БиХ да одлучује о томе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 д0
Република Српска
3 д4
БиХ
4 д0
БиХ
4 д5
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму