"Нелогичности Уставног суда БиХ"

Аутор:

Бранка Дакић
31.03.2026 19:39

Коментари:

0
Питање избора предсједника и чланова Владе Републике Српке регулисано је Уставом Републике Српске, а не Уставом БиХ, па самим тим Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о утврђивању постојања спора између БиХ и Републике Српске – стоји ово у образложењу апелације 11 посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.

Ништа спорно, поготово ако се у обзир узме чињеница да су на то упозоравали правници из Републике Српске, али и поједини из Федерације БиХ. Међутим, апсурдно је то да су судије Уставног суда за септембарску Владу по истом захтјеву посланика утврдили постојање спора између БиХ и Републике Српске, али и и то да одлуке о избору Владе од другог септембра нису биле у складу са Уставом БиХ. Тада им није сметало то што пише у Уставу Републике Српске. У међувремену су га, изгледа прочитали, па схватили да ипак нису надлежни.

"Не би им хвалио вјеру, али овај пут се Уставни суд држао Устава БиХ. Ни у једном од та два предмета Уставни суд БиХ није могао засновати своју надлежност, зато што ту не постоји било каква додирна тачка између нивоа БиХ и уставно-правног система Републике Српске. Ова одлука је исправна, али остаје недокучиво зашто је Уставни суд дјеловао неуставно у првом случају", рекао је Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.

Објашњењем да спора између БиХ и Републике Српске нема и да је за уставно-правни систем У Српској надлежан Уставни суд Републике Српске, Уставни суд БиХ успио је да само у два мјесеца донесе супротстављене одлуке, а по истом основу. На апсурдности функционисања те правосудне институције правници из Српске годинама упозоравају.

"Ове две одлуке Уставног суда показују стање у којем се Уставни суд налази, а о том стању, ја сам говорио о том стању, о невјероватним вратоломијама, недосљедностима и правничким заврзламама", каже Љубинко Митровић, доктор правних наука.

Корак напријед за Уставни суд БиХ – коментар је појединих правника. И било је вријеме да политику оставе по страни и врате се у оквир својих уставних надлежности.

"У околности да ставимо све нелогичности са стране, изводимо разуман закључак да је Уставни суд преиначио један дио своје претходне уставно-судске праксе, те је потврдио да све процедуре и све друге надлежности, искључиво прописане уставима ентитета су у надлежности уставних судова ентитета", каже правник Дамир Сакић.

Уставни суд БиХ је и прошли пут као недопуштен одбацио захтјев четири делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ за оцјену уставности одлуке о избору предсједника и чланова Владе Републике Српске, а због ненадлежности Уставног суда БиХ да одлучује о томе.

Прочитајте више

Уставни суд БиХ

БиХ

Реакције на одлуке Уставног суда: Покушај преноса надлежности и унитаризације БиХ

3 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: БиХ срља у дефинитивни распад, Уставни суд показао да је то неминовно

3 д

4
Саво Минић

БиХ

Коначно признали: Огласио се Минић након одлуке крњег Уставног суда БиХ

4 д

0
Крњи Уставни суд: Нисмо надлежни да одлучујемо о избору Владе Српске

БиХ

Крњи Уставни суд: Нисмо надлежни да одлучујемо о избору Владе Српске

4 д

5

Више из рубрике

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

БиХ

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

3 ч

0
УИО БиХ: Појачане контроле краткорочног изнајмљивања смјештаја

БиХ

УИО БиХ: Појачане контроле краткорочног изнајмљивања смјештаја

5 ч

0
Заједничке институције БиХ

БиХ

Запослени у заједничким институцијама траже примјену закона о већим платама

7 ч

0
Вода ријека

БиХ

Набујале ријеке и потоци у Санском Мосту, становништво се позива на опрез

11 ч

0

