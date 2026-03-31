УИО БиХ: Појачане контроле краткорочног изнајмљивања смјештаја

Управа за индиректно опорезивање БиХ појачаће контроле обвезника који се баве краткорочним изнајмљивањем стамбених јединица, с обзиром на то да је анализа показала да у БиХ постоји знатан број оних који нису регистровани за ПДВ, а остварују промет изнад законом прописаног прага за обавезну регистрацију.
Из Управе најављују да ће активности на терену провести два пута током године, при чему ће почети у јуну.
Управа позива лица која нису регистрована за ПДВ, а баве се краткорочним изнајмљивањем стамбених јединица и остварују годишњи промет изнад 100.000 КМ, да што прије поднесу захтјев за регистрацију у систем ПДВ-а и на тај начин избјегну кажњавање.
Оне који су већ регистровани обвезници позивају да још једном прегледају своје књиговодствене евиденције и ПДВ пријаве, те евентуалне неправилности коригују.
Лицима која приликом изнајмљивања стамбених јединица на кратак рок користе платформе иностраних лица, попут "Букинга", "Локтрипа" и осталих, из Управе скрећу пажњу на обавезу обрачуна и плаћања ПДВ-а.
