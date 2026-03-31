Потврђена пресуда за убиство Саше Кулишића!

Огњен Матавуљ
31.03.2026 14:31

Фото: ATV

Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду Дражену Лазаревићу којом је осуђен на 20 година затвора за тешко убиство Саше Кулишића у Добоју.

Лазаревић је убиство починио заједно са Кулишићевом супругом Андреом Кајганић, која је након признања кривице осуђена на 25 година затвора.

”Жалбе тужилаштва и одбране одбијене су као неосноване и потврђена је пресуда Окружног суда у Добоју који је Лазаревићу изрекао казну од 20 године затвора”, наводе у Врховном суду Републике Српске.

Саша Кулишић убијен је 30. јануара 2024. године. Његова супруга Андреа Кајганић је признала убиство и првостепено је осуђена на 22 године затвора, али је уважавајући жалбу тужилаштва Врховни суд Републике Српске преиначио пресуду и изрекао јој 25 година затвора.

Ћерка лимунадом омамила оца

У пресуди се наводи да су она и Лазаревић, с којим је била у љубавној вези, у договору са малољетном кћерком Кулишића и Кајганићеве разрадили план убиства. Малољетница је оца омамила тако што му је дала да попије лимунаду у коју је измрвила таблете ”треана”. Кулишић је од тога заспао, па су Андреа и Дражен изнајмљеним возилима дошли пред његову кућу.

Кулишићу су у соби задали пар удараца, да би му потом очи и уста обљепили траком, којом су му везали и руке и ноге, као и конопац.

Везаног га ”гепековали” и убили ножем

Онеспособљеног човјека су ставили у гепек ”пежоа”, којим је управљала Кајганићева, док је Лазаревић ишао испред ње ”рено меганом”. У пресуди се наводи да су се одвезли до излетишта Преслица и одвезли се узбдо. Кулишића су потом вукли до низбрдице и на земљи му ножем задали четири убодне ране од којих је преминуо.

Након злочина су побјегли и Кајганићева је ”пежоом” кренула у Бањалуку гдје је изнајмила стан, у којем је и ухапшена. Дражен се вратио до куће Кулишића гдје се поздравио са малољетном А.К., те је извјесно вријеме боравио у стану В.М. Ујутро је ”реноа” паркирао на паркингу, те се ”мерцедесом” упутио у Бањалуку.

Куму рекла да је кревет крвав

”Према договору и плану малољетна А.К. је у јутарњим сатима назвала кума Д.Б. и рекла му да тате нема код куће, али да су његове личне ствари у кући и да је кревет крвав”, наводи се првостепеној пресуди.

Због учешћа у убиству оца Кулишићевој кћерки је изречена васпитна мјера упућивања у васпитно-поправни дом.

