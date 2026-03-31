Браћа Панић ослобођени свих оптужби

31.03.2026 14:00

У Трећем основном суду у Београду данас је донијета пресуда којом су браћа Милош и Урош Панић ослобођени свих оптужби! Поред браће Панић, оптужницом су били обухваћени и Вук Станковић, познатији као Вуке Макро, Иван Зајелац, као и брачни пар Соња и Давид Луковић.

- Тужилац је у завршим ријечима предложио да суд изрекне казну затвора од 1 године за све окривљене, међутим суд је данас донио ослобађајућу пресуду за све - каже извор Курира и додаје:

- У Трећем основном суду у Београду данас је изречена првостепена пресуда којом су браћа Милош и Урош Панић, као и остали окривљени Вук Станковић, Иван Зајелац и брачни пар Соња и Давид Луковић, ослобођени свих оптужби, јер суд није нашао довољно доказа да су извршили кривична дјела која су им стављена на терет.

Подсјетимо, према оптужници, они су од 1. октобра 2022. до 16. октобра 2023. године, по претходном договору и са подијељеним улогама, наводили и подстицали три женске особе на вршење проституције, користећи два сајта за рекламирање салона за масажу, који су, према ставу тужилаштва, били параван за пружање сексуалних услуга.

Случај који је мјесецима пунио ступце црне хронике односи се на оптужбе да су браћа организовала мрежу проституције под маском "тантричких" и "сензуалних" масажа.

- Соња Луковић је, према оптужници, била задужена за уговарање клијената, односно вријеме и мјесто доласка, као и услугу која ће им бити пружена, док су цијене сексуалних услуга, како се сумња, одредили Урош Панић, Милош Панић, Вук Станковић и Давид Луковић. Сумња се такође да је услуга тантричке масаже са ручном завршницом коштала између 3.500 и 6.000 динара, а “Милки масажа” 10.000 динара. Дјевојке су за себе задржавале 50 одсто остварене зараде, а 50 одсто су предавале окривљенима - подсјећа извор на детаље из оптужнице.

Међутим, суд сматра да нема довољно доказа за ове оптужбе.

