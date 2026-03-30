Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Даље руке од Јасеновца и Доње Градине, одговор је то Жељке Цвијановић директору Меморијаног центра Сребреница након што је упутио отворено писмо специјалном изасланику САД-а за антисемитизам, који би требало да присуствује обиљежавању Дана пробоја јасеновачких логораша у Доњој Градини.
У том писму, Емир Суљагић, присуствовање обиљежавању претвара у политички обрачун с Милорадом Додиком. Осјетио је потребу да упозори изасланика да Додик негира Сребреницу. Позвао га је и да разговарају прије било каквог јавног ангажмана.
Овај, како за себе каже, пријатељ јеврејског народа, у други план ставља српске, јеврејске и ромске жртве, док у први истиче жртве свог народа.
"Овакав приступ, који даје предност жртвама сопственог народа, а умањује све остале, открива слабост и преовлађујући начин размишљања у њиховом политичком и менталном оквиру. Што више мржње пројектују, као што то чини Суљагић, то је нама лакше да објаснимо са ким имамо посла", каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Огласили су се и из Меморијалног центра и навели да пружају подршку директору. Мијењају тезе. Тврде да њима неко угрожава право да угосте међународне делегације, док је онај који то ради управо њихов директор.
"Оспоравати право Меморијалном центру да угошћује међународне делегације и гради мостове који осигуравају да се глас Сребренице чује у најважнијим центрима моћи, значи директно радити против интереса преживјелих и културе сјећања", наводе из Меморијалној центра Сребреница.
Уплашио се Суљагић да би америчка, али и друге администрације, могле да виде истину о страдању Срба како у Другом свјетском, тако и у Одбрамбено – отаџбинском рату, каже Бранимир Којић. Поручује, Суљагић и њему слични треба да схвате да немају право да одвајају жртве, нити имају право на ексклузивитет.
"Очигледно да су „у страху велике очи“ и наратив и мит о лажном геноциду, чини ми се да полако пуца и сваким даном га је све мање. Ми желимо само да истина угледа свјетлост дана и да се за сваку жртву, сви они који желе да дођу поклоне подједнако", каже Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
То је Суљагићев покушај додворавања окружењу америчког предсједника, посебно оном који има јаке везе са Јеврејима и то на врло лош начин, оцјена је Срђана Мазалице.
"Управо зато што господин Суљагић би требао да зна да позивањем на то да се геноцид десио у Сребреници неће ништа постићи, управо зато што Јевреји генерално имају став да се није десио геноцид у Сребреници, јер је управо то девалвирање и ревитализација самог појма геноцида и онога, на крају крајева и директно што се десило Јеврејима у Другом свјетском рату", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС.
Овдје се све политизује, па се и Сребреница покушава изједначити са Јасеновцем. Довођењем таквих ситуација на дневну политику, штети у односима унутар БиХ, закључује професор међународних односа Жељко Будимир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
38
20
36
20
25
20
19
20
11
Тренутно на програму