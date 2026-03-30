У петак почиње исплата мартовских пензија

У Федерацији БиХ /ФБиХ/ у петак, 3. априла, почиње исплата пензија за 464.689 корисника, за шта је потребно 351,8 милиона КМ, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Најнижа пензија за март чији су корисници остварили право до 1. јануара износи 667 КМ, загарантована је 796 КМ, а највиша 3.334 КМ. За кориснике који право остварују након 1. јануара на основу 40 или више година стажа осигурања загарантована пензија је 843 КМ. Породична пензија иза осигураника, те инвалидска пензија, за кориснике који право остварују након 1. јануара износи 652 КМ.

