Медији: Шпанија затворила ваздушни простор за летове ка Ирану

Шпанија је затворила свој ваздушни простор за летове укључене у операцију "Епски бес", коју су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули против Ирана, пише лист Паис позивајући се на неименоване војне изворе.
Како се наводи Шпанија не само да брани коришћење ваздушних база Рота у Кадизу и Морон де ла Фронтера у Севиљи борбеним авионима или авионима за допуну горива који сарађују у нападу, већ ускраћује и свој ваздушни простор америчким авионима стационираним у трећим земљама, попут Велике Британије или Француске.
Шпански премијер Педро Санчез наговијестио је овакву одлуку прошле недјеље у Конгресу када је рекао да је та земља оспорили САД коришћење ваздушних база Рота и Морон за, како је нагласио, илегални рат.
- Сви планови лета који предвиђају акције повезане са операцијом у Ирану су одбијени. Сви, укључујући и оне за допуну горива за авионе - рекао је он.
Додаје се да ће транзит или слијетање авиона бити одобрено само у случају ванредне ситуације.
Паис појашњава да то не значи да авиони Ваздушних снага САД (УСАФ) не користе ваздушне базе Морон и Рота, јер све мисије у оквиру билатералног споразума с Вашингтоном остају на снази, попут логистичке подршке за отприлике 80.000 америчких војника распоређених у Европи, која се нормално спроводи.
Подршка ваздушне навигације такође се пружа из Центра за контролу ваздушног саобраћаја у Севиљи, бомбардерима Б-2 Спирит који полазе из своје базе у Мисурију, нападају Иран, а затим се враћају, у лету дужем од 30 сати без заустављања.
Међутим, додаје се ови бомбардери не улазе у шпански ваздушни простор, већ транзитирају кроз Гибралтарски мореуз, што Шпанија не може да спријечи.
Са војног становишта, шпанско одбијање сарадње закомпликовало је операцију јер базе Рота и Морон омогућавају брз приступ мору, а допуна горивом се одвија изнад Атлантика, па бомбардери који полијећу из Феирфорда морају да прелете Француску са сјевера на југ и допуне гориво када стигну до Медитерана, осим ако то не чине изнад француског тла, што носи већи ризик.
У неким случајевима када бомбардери нису прелетјели Француску - било зато што Париз то није одобрио због терета или из оперативних разлога - морали су да обиђу Иберијско полуострво да би ушли кроз Гибралтарски мореуз јер Шпанија не одобрава њихов улазак у свој ваздушни простор.
У тим случајевима, као и код Б-2 авиона који долазе директно из САД, допуну горивом обезбеђују авиони-танкери КЦ-46 Пегазус стационирани у ваздушној бази Лајеш на Азорима.
