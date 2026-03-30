Медији: Шпанија затворила ваздушни простор за летове ка Ирану

АТВ
30.03.2026 10:41

Шпанија је затворила свој ваздушни простор за летове укључене у операцију "Епски бес", коју су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули против Ирана, пише лист Паис позивајући се на неименоване војне изворе.

Како се наводи Шпанија не само да брани коришћење ваздушних база Рота у Кадизу и Морон де ла Фронтера у Севиљи борбеним авионима или авионима за допуну горива који сарађују у нападу, већ ускраћује и свој ваздушни простор америчким авионима стационираним у трећим земљама, попут Велике Британије или Француске.

Taksi

Градови и општине

Такси од данас поскупљује, ово су нове цијене

Шпански премијер Педро Санчез наговијестио је овакву одлуку прошле недјеље у Конгресу када је рекао да је та земља оспорили САД коришћење ваздушних база Рота и Морон за, како је нагласио, илегални рат.

- Сви планови лета који предвиђају акције повезане са операцијом у Ирану су одбијени. Сви, укључујући и оне за допуну горива за авионе - рекао је он.

Додаје се да ће транзит или слијетање авиона бити одобрено само у случају ванредне ситуације.

Паис појашњава да то не значи да авиони Ваздушних снага САД (УСАФ) не користе ваздушне базе Морон и Рота, јер све мисије у оквиру билатералног споразума с Вашингтоном остају на снази, попут логистичке подршке за отприлике 80.000 америчких војника распоређених у Европи, која се нормално спроводи.

viber_image_2026-03-30_10-30-30-079.jpg

Градови и општине

Кузмићева у Дервенти: Обилазак потенцијално угрожених локација

Подршка ваздушне навигације такође се пружа из Центра за контролу ваздушног саобраћаја у Севиљи, бомбардерима Б-2 Спирит који полазе из своје базе у Мисурију, нападају Иран, а затим се враћају, у лету дужем од 30 сати без заустављања.

Међутим, додаје се ови бомбардери не улазе у шпански ваздушни простор, већ транзитирају кроз Гибралтарски мореуз, што Шпанија не може да спријечи.

Са војног становишта, шпанско одбијање сарадње закомпликовало је операцију јер базе Рота и Морон омогућавају брз приступ мору, а допуна горивом се одвија изнад Атлантика, па бомбардери који полијећу из Феирфорда морају да прелете Француску са сјевера на југ и допуне гориво када стигну до Медитерана, осим ако то не чине изнад француског тла, што носи већи ризик.

Основна школа Бранко Радичевић Бањалука

Бања Лука

Дојаве о бомбама у бањалучким основним школама

У неким случајевима када бомбардери нису прелетјели Француску - било зато што Париз то није одобрио због терета или из оперативних разлога - морали су да обиђу Иберијско полуострво да би ушли кроз Гибралтарски мореуз јер Шпанија не одобрава њихов улазак у свој ваздушни простор.

У тим случајевима, као и код Б-2 авиона који долазе директно из САД, допуну горивом обезбеђују авиони-танкери КЦ-46 Пегазус стационирани у ваздушној бази Лајеш на Азорима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Загађење ваздуха у Бањалуци

Друштво

Ваздух опасан за здравље: Гдје је јутрос најзагађеније?

54 мин

0
Патријарх Павле

Друштво

Мање познати детаљи из живота патријарха Павла: Имао двојку из вјеронауке, радио на грађевини

54 мин

0
Мијења се радно вријеме кафића и трговина у Бањалуци

Бања Лука

Мијења се радно вријеме кафића и трговина у Бањалуци

58 мин

0
Април доноси новац и срећу за рођене у овим данима

Занимљивости

Април доноси новац и срећу за рођене у овим данима

57 мин

0

Више из рубрике

Отишао на сахрану пријатеља, а у ковчегу је била његова мајка

Свијет

Отишао на сахрану пријатеља, а у ковчегу је била његова мајка

1 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Свијет

Нове мјере на пумпама: Цијена горива може се мијењати само у овом периоду

1 ч

0
Америка хитно упозорила: Одмах напустите земљу

Свијет

Америка хитно упозорила: Одмах напустите земљу

1 ч

0
Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

Свијет

Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Нови тренд у 2026. години: Фризура због које ћете изгледати млађе

11

04

Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

11

04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

11

04

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

11

03

Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

