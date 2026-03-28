Реакције на одлуке Уставног суда: Покушај преноса надлежности и унитаризације БиХ

Аутор:Бранка Дакић
28.03.2026
Избор предсједника и чланова Владе Републике Српске регулисан је Уставом Републике Српске и по том питању надлежан је Уставни суд Српске, а не Уставни суд БиХ. Признали су то и у овој правосудној институцији из које јасно поручују да нису надлежни да одлучују о уставности Владе Републике Српске. Коначно су признали границе својих надлежности, али свакако је Уставни суд БиХ нелегалан и не занимају нас њихове одлуке, неке су од порука из Републике Српске.
"Он нема никакво законско и уставно упориште да постоји. Није попуњен. У уставу пише да уставни суд има девет судија, а оне нема девет, значи није легалан, али они покушавају насиљем политичким и правним да наметну одређена рјешења. Ми са тим имамо већ дуго проблеме и Уставни суд је суд којем ми не можемо дати подршку", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Уставни суд БиХ утврдио је да Нацрт устава Републике Српске није у складу са Уставом БиХ. Нечувено је да се највиши правосудни орган у БиХ бави Нацртом, документом који се у пракси не примјењује, став је Ненада Стевандића.
"Просто је невјероватно да је Нацрт документа, који представља полазну основу за некога није у складу са Уставом. То је потпуно невјероватно. У сваком случају, Република Српска свој суверенитет неће жртвовати ни због каквих одлука. Попушта полако међународни притисак на Републику Српску и ово је можда њихов бијес, јер су остали усамљени високи представник и Уставни суд", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Крњи Уставни суд утврдио је и да три члана Закона о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске нису у складу са Уставом БиХ. Највећим дијелом то се односи на дигитално потписивање, издавање квалификованих сертификата и међународну полицијску сарадњу.
Република Српска
"Република Српска доношењем ових одредби Закона о полицији није извршила њихово усклађивање с релевантним одредбама Закона о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ, Закона о личној карти БиХ и Закона о путним исправама БиХ којима је успостављена надлежност Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ у области дигиталног потписивања и персонализације идентификационих докумената, те доношења релевантних подзаконских прописа којима то ближе регулира. Члан 146, став један Закона о полицији није у складу са Уставом БиХ, јер је Дирекција за координацију полицијских тијела надлежна за сарадњу између полицијских тијела БиХ, те одговарајућих органа у БиХ са одговарајућим страним и међународним органима", саопштено је из Уставног Суда БиХ.
Ово је покушај преноса надлежности и унитаризације БиХ, коментар је Жељка Будимира.
"Ова два прва члана наведена тичу се електронског потписа и тичу се надлежности министарства унутрашњих послова. Они то пребацују на Агенцију на идентификационе документе. То је просто невјероватно на који начин су се погрешно тумачили ови чланови. То је једна злоупотреба Уставног суда како би се надлежност МУП Републике Српске пребацила на једну агенцију која има задатак да технички одржава податке и информације и да их архивира", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Напомиње да је недопустиво да Уставни суд БиХ оспорава међународну сарадњу Министарства унутрашњих послова Српске и да то до сада нико није радио, истичући да је то надлежност Дирекције за координацију полицијских тијела. Нико и не спори да Дирекција има ту надлежност, али само на нивоу БиХ, увјерава Будимир.
