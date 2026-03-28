Додик: У Српској ускоро важне делегације из Руске Федерације и САД

АТВ
28.03.2026
16:52
Коментари:6
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да ће у Републику Српску ускоро доћи важна делегација из Руске Федерације, која ће заједно са представницима из Републике Српске извршити одређену инвентуру изградње руско-српског храма у Бањалуци.
Додик је приликом посјете Парохијском дому при Храму Свете Тројице и разговора са Његовим високим преосвештенством митрополитом бањалучким Јефремом, навео да је једна од тема данашњег састанка била припрема за обиљежавање Дана пробоја јасеновачких логораша у Доњој Градини.
"Очекујем да ћемо имати једну значајну посјету из САД, специјалног изасланика Доналда Трампа, за антисемитизам. То је наш пријатељ који овдје долази јер је српски и јеврејски народ страдао заједно и заједно треба да обиљежимо сваку врсту страдања и одамо почаст свим жртвама", рекао је предсједник СНСД-а.
Доћи ће, каже Додик, још неке важне личности које ће са нама дати значај обиљежавању у Доњој Градини.
"Градина је мјесто гдје су сахрањени и побијени Јевреји и антифашисти, гдје је још увијек неоткривено колико се на гробним мјестима налази жртава. Интерес који се показује на овај начин ће потаћи многе истраживаче да то раде", рекао је Додик, који је додао да ће обиљежавање у Доњој Градини бити седам дана након Васкра, 19.априла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч4
Република Српска
6 ч17
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму